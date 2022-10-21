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  • Azerbaycan’da kaza yapan Binali Yıldırım’ın hastaneden ilk görüntüsü geldi

Azerbaycan’da kaza yapan Binali Yıldırım’ın hastaneden ilk görüntüsü geldi

Azerbaycan’da aracı kaza yapan Binali Yıldırım’ın kaza sonrası hastaneden ilk fotoğrafları geldi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:51
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Azerbaycan’da kaza yapan Binali Yıldırım’ın hastaneden ilk görüntüsü geldi

Azerbaycan’da kaza yapan Binali Yıldırım’ın hastaneden ilk görüntüsü geldi
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Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım’ın hastaneden ilk fotoğrafları geldi.

Fotoğrafta Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in Yıldırım’ı ziyaret ettiği görülüyor.

HOPDEDİK AYHAN PAYLAŞTI

Sunucu / seslendirmen Hopdedik Ayhan da Binali Yıldırım'la ilgili paylaşım yaparak geçmiş olsun dilekleri iletti.

işte paylaşım:

ŞAMİL AYRIM

Kazada yaralanan Milletvekili Şamil Ayrım'ın da durumunun iyi olduğu bildirildi. İşte ilk fotoğraf..

 

CEBRAYIL'DA KAZA YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yapmış, kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrılmıştı.

 

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memoli
21.10.2022 12:28
Ölüm o kadar kolay değil herkes yaptıklarını ödeyecek bu millette yaradan ancak yüzde birini öbür tarafa bırakır İslam'ın ana temeli bu herkes bilsin  
 
Bize ne
21.10.2022 12:07
Bize ne oglu pudra sekeri yollasin  
 
Mustafa bey
21.10.2022 12:05
Ne demiştik Allah var  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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