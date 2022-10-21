Azerbaycan’da kaza yapan Binali Yıldırım’ın hastaneden ilk görüntüsü geldi

Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım’ın hastaneden ilk fotoğrafları geldi.
Fotoğrafta Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in Yıldırım’ı ziyaret ettiği görülüyor.
HOPDEDİK AYHAN PAYLAŞTI
Sunucu / seslendirmen Hopdedik Ayhan da Binali Yıldırım'la ilgili paylaşım yaparak geçmiş olsun dilekleri iletti.
işte paylaşım:
ŞAMİL AYRIM
Kazada yaralanan Milletvekili Şamil Ayrım'ın da durumunun iyi olduğu bildirildi. İşte ilk fotoğraf..
CEBRAYIL'DA KAZA YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yapmış, kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrılmıştı.
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