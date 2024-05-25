AKP transfer için kesenin ağzını açtı! Hangi partiden beş vekil saf değiştiriyor

Ankara kulislerine bomba gibi düşen bir iddia Gazeteci Bahar Feyzan’dan geldi. Feyzan, yeni anayasa tartışmaları ve milletvekili transferiyle ilgili Youtube’daki son programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR”

“AK Parti anayasa konusuna çok ciddi bir çıkmazda…” diyen Feyzan, “Bir sistemi değiştirmek istiyor. Aslında eski sistem olsa en çok oyu alan iktidar. Birebir aynısı olmasa bile, adı bilmem ne yapalım önüne arkasını şunu yapalım böyle bir modele dönmek istiyor. Bu net. İkincisi böyle bir sisteme dönmek istediği zaman iki kere seçildiği için bir daha seçilmeme gibi bence bir durum yok, devam etmek istiyor gibi bir durum hakim” ifadelerini kullandı.

“TRANSFER İÇİN BİR PAKET OLUŞTURMUŞLAR”

“Dolayısıyla arkadaşlar AK Parti bir heyet oluşturmuş. Kaç kişi bilmiyorum” diyen Feyzan, “Bazılarına 3 kişi bazılarına 5 kişi gittikleri oluyormuş. Milletvekili transfer sezonunu açmış AK Parti. Diyeceksiniz ki ne alaka AK Parti’nin kendi milletvekilleri yok mu? Cumhur İttifakı olarak baktığımız zaman bayağı bir milletvekili var ama anayasayı değiştirecek sayıya ulaşamıyorlar. İYİ Parti, DEM, Gelecek ve DEVA Partilerinden görüştükleri isimler var. Bu nokta bir sınırları yok… CHP’den gelse bile kabul ederler. Teklif şöyle geliyormuş, teklif gelenlerden biriyle konuştum. Uçakta yerin hazır. Bir kere Cumhurbaşkanı’nın seyahatlerine gideceksin. Bir dahaki seçimlerde en seçilebilecek yer garanti. Bir paket sunuluyormuş anladığım kadarıyla ama paketin içinde başka neler var bilmiyorum. Benim öğrendiklerim bunlar, duyunca çok şaşırdım” diye konuştu.