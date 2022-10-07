7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • AKP üyesi vatandaş ‘iş arıyorum’ yazan dövizle sokak sokak geziyor! “İşsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler belki kendi

AKP üyesi vatandaş ‘iş arıyorum’ yazan dövizle sokak sokak geziyor! “İşsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler belki kendi üyelerine inanır”

‘CHP’li Burhanettin Bulut, Dörtyol elindeki dövize “iş arıyorum” yazan vatandaşın görüntülerini paylaşarak, “Biz, işsizlik var deyince ‘işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler’ belki kendi üyelerine inanır” diye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 02:49
Takip Et

AKP üyesi vatandaş ‘iş arıyorum’ yazan dövizle sokak sokak geziyor!

AKP üyesi vatandaş ‘iş arıyorum’ yazan dövizle sokak sokak geziyor! “İşsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler belki kendi üyelerine inanır”
+
Aa
-

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Dörtyol’da elinde tuttuğu dövize “İşsizim, SSK güvenceli iş istiyorum. AK Parti üyesi 2002-2022” yazan bir vatandaşın görüntülerini paylaştı.

Bulut, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“İŞSİZLİK YOK, İŞ BEĞENMEME VAR DİYENLER BELKİ KENDİ ÜYELERİNE İNANIR”

“Adana Dörtyol’da elindeki dövizle iş arayan vatandaş, Saray’ın kendi tabanından nasıl koptuğunu açıkça gösteriyor. Biz, işsizlik var deyince ‘işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler’ belki kendi üyelerine inanır.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
3
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
4
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
5
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
6
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
7
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Nijerya'da tekne faciası: 26 kişi öldü
﻿Nijerya'da tekne faciası: 26 kişi öldü
﻿Nijerya'da tekne faciası: 26 kişi öldü
﻿Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava durduruldu
﻿Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava durduruldu
﻿Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava durduruldu
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak
﻿Nevşehir’de içinde hasta bulunan ambulans kaçırıldı
﻿Nevşehir’de içinde hasta bulunan ambulans kaçırıldı
﻿Nevşehir’de içinde hasta bulunan ambulans kaçırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.