AKP üyesi vatandaş ‘iş arıyorum’ yazan dövizle sokak sokak geziyor! “İşsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler belki kendi üyelerine inanır”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Dörtyol’da elinde tuttuğu dövize “İşsizim, SSK güvenceli iş istiyorum. AK Parti üyesi 2002-2022” yazan bir vatandaşın görüntülerini paylaştı.

Bulut, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“İŞSİZLİK YOK, İŞ BEĞENMEME VAR DİYENLER BELKİ KENDİ ÜYELERİNE İNANIR”

“Adana Dörtyol’da elindeki dövizle iş arayan vatandaş, Saray’ın kendi tabanından nasıl koptuğunu açıkça gösteriyor. Biz, işsizlik var deyince ‘işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler’ belki kendi üyelerine inanır.”