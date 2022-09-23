Sekiz ayda 1.1 milyon kişi işten atıldı. Ekonomi uçuyor ya. Büyüme bunun neresinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Türkiye'de işsizlik olmadığını açıklamıştı. Erdoğan “Bir de utanmadan sıkılmadan işsizlik var diyorlar” diyerek işsizleri azarlamıştı. İlk 8 aydaki veriler ise yine Erdoğan'ı yalanladı.

1 MİLYON 105 BİN 947 OLDU

TÜİK’e göre işsizlik azalıyor ancak veriler tam tersini gösteriyor. Bu yılın ilk 8 ayında çalışırken işten atılan ve işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 1 milyon 105 bin 947 oldu. Böylece 8 aylık dönemde her ay 138 bin 243 kişi, her gün ise 4 bin 608 kişi işten atılmış oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konu hakkında açıklamalarda bulundu.

AĞBABA’DAN AÇIKLAMA

Ağbaba, “Bakan Nebati her ne kadar Türkiye'nin büyüdüğünü, istihdamın arttığını söylese de resmi veriler bunun tam tersini iddia etmeye devam ediyor. Sadece temmuz ve ağustos ayında yani bir aylık dönemde işten çıkartılanların sayısı ise 140 bin 889 kişi oldu” dedi.

EN ÇOK İSTANBUL'DA VAR

Bu yıl şu ana kadar en çok işten atılmaların olduğu şehrin 236 bin 400 kişi ile İstanbul olduğunu anlatan Ağbaba, “İstanbul'u 73 bin 440 kişi ile Ankara ve 58 bin 121 işten atılmayla İzmir izledi. Sanayinin yoğun olduğu Bursa ‘da 47 bin 84 kişi işten atılırken, Kocaeli'de bu yıl içerisinde işten atılanların sayısı ise 30 bin 718 olarak kayıtlara geçti” diye konuştu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN SAYISI AZALIYOR

Ocak-ağustos ayları arasında 1 milyon 105 bin 947 kişi işten atıldığı için işsizlik ödeneğine başvuru yaparken, başvuru yapanların sadece 538 bin 798'i ödenek almaya hak kazandı.

Bu durumda işten atılanların neredeyse yarısı ödenek almaya hak kazanamadı. Türkiye'de işsizlik sigorta fonu işsizlerden çok işverenlere ve yandaş sermayeye kaynak olarak aktarılırken, işsizler ve işten atılanlarda bizzat iktidar tarafından kendi kaderlerine terk ediliyor.

BAKAN NEBATİ: İŞSİZLİK ORANINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan Bakan Nebati Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda.

TÜİK İŞSİZLİK RAKAMLARINI AÇIKLAMIŞTI

TÜİK, 2022 yılının temmuz ayına ait işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yüzde 10.1’e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait istatistikleri paylaştı. Bu kapsamda, bir önceki aya göre azalan işsizlik oranı 10.1 olarak açıklandı. Türkiye’de işsiz sayısı 3 milyon 445 bin kişi oldu.