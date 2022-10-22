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Meme kanserine böyle dikkat çektiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu’nda gerçekleşen seminerde meme kanserine dikkat çekildi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 12:05
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Sivas’ta meme kanserine dikkat çektiler

Meme kanserine böyle dikkat çektiler
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İHA’nın haberine göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu’nda Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Kulübü (CÜSHEK) öğrenci topluluğu tarafından “CÜSHEK Seminer Günleri” çerçevesinde "Meme Kanseri Farkındalık Semineri" gerçekleşti.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yılmaz Eker, akademisyenler, birinci ve ikinci sınıf öğrencileri katıldığı bildirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı ve açılış konuşmalarıyla sürdü.

Meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu söyleyen Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, kadınlarda olduğu gibi erkeklerin de meme kanserine yakalanabileceğini dile getirdi.

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