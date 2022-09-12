İşsiz sayısında korkutan rapor. Bir önceki yıla göre büyük artış

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezinin (DİSK-AR), Temmuz 2022 dönemini kapsayan ve TÜİK tarafından yayımlanan işsizlik verilerine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu yayımladı.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, Temmuz 2019'da yüzde 13,9 olan işsizlik Temmuz 2022'de yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,3’ten yüzde 22,5’e yükseldi.

DİSK-AR’ın raporunda, “TÜİK'in âtıl işgücü oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2022'de 8 milyon 415 bin olarak gerçekleşti” değerlendirmesi yapıldı.

Bu sayı haziran ayında ise 7 milyon 607 bin kişi idi.

781 BİN KİŞİ BİRDEN ARTTI

Raporda, geniş tanımlı işsizliğin Temmuz 2022’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 781 bin kişi arttığı belirtildi.

Geniş ve dar tanımlı işsizlik arasındaki puan farkının 12,4’e yükseldiği ifade edildi.

KADINLARDA YÜZDE 30

Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,1'e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 29,9'a yaklaştı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,5 puan olarak öne çıktı.

Raporda, Temmuz 2022 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 492 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 15 bin olduğu belirtildi.

Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 953 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 390 bin oldu.

İŞKUR’A GÖRE ARTTI, TÜİK’E GÖRE AZALDI!

Öte yandan, raporda, İŞKUR ile TÜİK’in işsiz sayıları arasındaki tezatlığın da sürdüğüne dikkat çekildi.

İŞKUR’un Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 arasında son 1 yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 995 binden 3 milyon 538 bine yükseldi, kayıtlı işsiz sayısında yaklaşık yüzde 18,1'lik bir artış yaşandı.