Ruhi Çenet 9 milyonluk hesabını nasıl kaptırdığını adım adım anlattı! Bilgisayarına böyle sızdılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ruhi Çenet 9 milyonluk hesabını nasıl kaptırdığını adım adım anlattı! Bilgisayarına böyle sızdılar
Belgesel videolarıyla tanınan ünlü Türk Youtuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili kanalı, kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirildi. Çenet, evindeki bilgisayarından hesabını nasıl dolandırıcılara kaptırdığını merak edenlere adım adım gösterdi.

Ruhi Çenet’in hesabındaki videolar silindi ve bazı yayınlar yapılmaya başladı. Kanalın fotoğrafı değişti ve ismi Ripple oldu.

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Hesabının çalındığını Instagram hesabından duyuran Çenet, “Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın” mesajını paylaştı.

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Hackerlerin açtıkları sahte canlı yayınla Ripple’ın değerleneceğini iddia ederek yatırım adı altında insanları tuzağa düşürmeye çalıştığı öğrenildi.

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“TEK TIKLA BİLGİSAYARIMIZA SIZDILAR”

Çenet, evinden çektiği videoda 9 milyonluk hesabının hackerlar tarafından nasıl çalındığını böyle anlattı:

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Merak edenlere nasıl hacklendiğimizi şöyle açıklayayım. Kendisini Shopify isimli marka olarak tanıtan hackerlar, bize bir reklam anlaşması önerdiler. Biz de detayları öğrenmek için linki tıkladığımızda onlar bilgisayarımıza sızdılar. Tüm bilgilerimiz onlara geçmiş oldu.

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