Nebati canlı yayında bu palavrayı söyleyeli 2 yıl geçti

2 yıl önce Aralık ayında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yapmış olduğu açıklama yeniden viral oldu.

Nebati katıldığı televizyon programında “Hani hep hayal edersiniz ya, şöyle, ‘bir uyusam da 6 ay sonra uyansam’ diye. Bir uyuyun, 6 ay sonra uyanın Türkiye’de. Çok farklı noktalara gideceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Nebati’nin o sözleri 2 yıl sonra yeniden gündeme oturdu.

Aradan 6 ay değil 2 yıl geçmesine rağmen ekonomi çok daha kötüye gitti. Ay sonunu getiremeyen vatandaş kara kara düşünüyor. Yeni yılın gelişini bile kutlamak istemeyen vatandaş zamlar nedeniyle yeni yılın gelmesini bile istemiyor.

OLAN TÜRK HALKINA OLDU

Nebati, sürekli yeryüzünde bile olmayan iktidarın Türkiye’yi derin bir ekonomik krize sürüklediği ‘ekonomi modelini’ anlatıyordu. Bilerek faizi yükselten aniden indiren, doları yükselten Nebati, ekonomiyi derin bir sürece soktu. Olan ise Türk halkına oldu.

Dönemin Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu ise faizleri kafasına göre mi yüzde 8,5'a kadar geri çekmişti. Talimat geliyor o indiriyordu.

Nebati, Türk halkını “Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır." sözleriyle fakirleştirdi.

DOLA VE EURODAKİ YÜKSELİŞ

Nebati’nin açıklamalar yaptığı 27 Aralık 2021’de dolar 11, 42 seviyelerinden işlem görüyordu. Dolar bugün itibariyle 29,21 yani 30 lira seviyelerinde ilerliyor.

Euro ise Nebati’nin konuştuğu gün, 13,02 lira olan Euro bugün itibariyle 32, 17 seviyelerinde ilerliyor.

Nebati’nin sözlerinden sonra gerçekten çok farklı noktalarda gelmişiz…

BENZİN, TÜP, ÇAY UÇTU

Zammın zammının geldiği akaryakıt fiyatları durdurak bilmiyor. Benzin ve motorin fiyatları uçtu. Zamların ardından motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyorken, benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.

Nebati’nin açıklama yaptığı gün ise, motorinin litre fiyatı 10, 06 kuruş civarındayken, benzin litre fiyatı ise 9,55 TL civarındaydı.

2 kg piknik tüpü 110 TL olurken, en ucuz 1 kilo çay fiyatı da 90 TL oldu.

Yani Nebati’nin ve dönemin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun uyduruk politikaları nedeniyle halk gittikçe fakirleşiyor.

TÜRK LİRASI MUM GİBİ ERİDİ

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları, Nebati’nin yeryüzünde olmayan uyduruk politikaları ve dönemin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yanlış politikaları nedeniyle yükseltilen enflasyon vatandaşın alım gücünü düşürdü.

En büyük banknot paramız, 2009 yılında tedavüle giren 200 TL eridi gitti.

Piyasaya ilk çıktığında 200 TL ile alınabilen 500 ekmek şimdi neredeyse imkansız. 200 TL ile şu an sadece 20 tane ekmek alınabiliyor.

Öte yandan ekonomiyi batıran Şahap Kavcıoğlu ödül olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun başına getirildi.