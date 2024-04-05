AKP'de kavga büyüyor. AKP MKYK üyesi Saray'ın danışmanına başkaldırdı

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’ın yerine AKP’li adaya mazbata verilmesine karar verilmiş ancak yapılan itirazla birlikte DEM Partili Zeydan mazbatasını almıştı.

Yaşanan süreçte AKP içinde kavganın büyüdüğü ortaya çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Zeydan’a mazbatasının verilmesine destek mesajı içeren paylaşımını kısa sürede silmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise "sürecin hukuki nedenle yaşandığını ancak ayaklanma çağrısıyla terör örgütünün fırsata çevirmeye çalıştığını" öne sürmüş ve "Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder" demişti.

"Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” diyen AKP MKYK Orhan Miroğlu da, Uçum’un açıklamalarına ilişkin şu ifadelerle tepki vermişti:

“Partimizin sembolü haline gelmiş bir dostumuz, partimizin siyasi ve hukuki işler başkanı olarak konuşur bir başka dostumuz “devlet adına kayıt” tutarsa, hiçbirimiz Cumhurbaşkanımızın bizi davet ettiği yüzleşmeyle ‘gerçek bir yüzleşme’ yaşayamayız.”

"PARMAK SALLAYAMAZSINIZ"

Bir başka AKP MKYK Üyesi Aziz Babuşcu da Uçum'a adını anmadan sert bir yanıt verdi.

Babuşçu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Devlet farkında! Devlet okudu! Not edildi! Kaydedildi! Devlet haddini bildirir!

Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez.

Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız!

Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz."