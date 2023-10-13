AKP'de Ömer Halisdemir istifası. Belediye başkanı zehir zemberek açıklama yaptı

AKP'de ortalık karıştı. Sulusaray Belediyesi'nin AKP'li başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini duyurdu ve zehir zemberek açıklamalar yaptı.

AKP'de Ömer Halisdemir istifası. Belediye başkanı zehir zemberek açıklama yaptı

Milli Gazete'nin haberine göre, AKP Tokat İl Başkanlığı, Ömer Halisdemir’in adının verildiği caddenin adının değişmesi sonrası Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk’un kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.

"HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR"

Gelişmeler sonrası Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk yaptığı açıklamayla AKP'den istifa ettiğini duyurdu ve şunları söyledi:

“Belediye başkanı olabilmek için şehidimizin adı üzerinden rant sağlamaya çalışanlar, şahsımı ve dava arkadaşlarımı iftira, yalan ve ithamlarla yıpratmaya çalışarak Türkiye gündeminde haber yapmışlardır.

Bu insanlara hakkımız helal değildir. Ayrıca mensubu olmaktan şeref duyduğum AKP’de İl Genel Meclis Üyeliği (2014-2019) ve bir dönem de belediye başkanlığı (2019-2024) olmak üzere hizmet etme imkânı veren, bana güvenen teşkilatımıza Sulusaraylı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne kadar görevimizin başında olup, Sulusaray halkımızın hizmetkârı olarak devam etmekteyim” ifadelerini kullanarak, partisinin il başkanlığına verdiği istifa dilekçesini paylaştı.

akpde-ortalik-karisti-belediye-baskani-zehir-zemberek-aciklamayla-partiden-istifa-etti-23-1697190140.jpg

İlgili Haberler
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler Dünya
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu Gündem
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir? Gündem
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu Gündem
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler? Gündem
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu OTOMOTİV
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı Gündem
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı