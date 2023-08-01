AKP’de yerel seçim öncesi kaynayan kazan kulislere sızdı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'nin içinde yaşananlara yer verdiği kulis yazısında AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Dışişleri Bakanı olmadığı için mutsuz olduğunu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da "siyasetle vedalaşmış gibi" olduğunu iddia etti.

Babacan, eylül sonunda yapılması planlanan olağanüstü kongre için MKYK üyeliği planı yapanların az olmadığını belirterek, "Kongre sonrasında en büyük değişim MKYK ve MYK’da yaşanacak. Bu kadrolarda yer alma olasılıkları düşük olanlar, kendi illerindeki belediye başkanlıklarına talip. Henüz bir görevlendirme yapılmayan Faruk Çelik ve Mustafa Şentop gibi isimlerin genel merkezde görev bekledikleri var. Binali Yıldırım, neredeyse siyasetle vedalaşmış gibi" dedi.

Babacan'ın aktardığına göre; AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un seçim bölgesi Sakarya'da belediye başkan adayı olmak istediği öne sürülürken, Erdoğan’ın onunla bir dönem daha çalışacağı düşünülüyor.

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in görevden alınmasına kesin gözüyle bakıldığını, partinin sözcüsü Ömer Çelik’in "eski tadının olmadığını" aktaran Babacan, "Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmediğinden beri mutsuz olduğu iddia ediliyor" bilgisini paylaştı.

Babacan, şu bilgileri aktardı:

"Genel Başkan yardımcılarından Hamza Dağ’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını istediği yazıldı-çizildi. Ancak etkili bir siyasetçi olmadığı için pek mümkün görünmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın adı İstanbul adayı yapılacağı iddiaları partide pek karşılık bulmadı. Siyasi bir figür olmadığı için başarılı olamayacağını öne sürenler var. Partide, İstanbul Belediye Başkan adaylığı için daha güçlü isim arayışları sürüyor. Murat Kurum’un adı bir süreden beri İstanbul için değil, Ankara için dillendiriliyor. Ankara eski milletvekili, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın Ankara büyükşehir için adayı olması için kulis yapanlar var ama kendisinin bu görevi istemediği dile getiriliyor."