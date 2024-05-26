AKP'den CHP'ye geçen belediyenin borç yüzünden elektriğini kestiler

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 1081 seçmenin oy kullandığı Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde CHP’nin Belediye Başkan adayı Ümit Tayhava, 401 oy alarak Malazgirt’in yeni belediye başkanı seçildi.

Tayhava, gerçekleştirilen devir teslim töreninde belediyeyi AKP’den 45 milyon 534 bin lira borçla devraldı. Elektrik sağlayıcı firma, belediyenin 5 yıldır ödemediği 1 milyon 291 bin 425 liralık elektrik borcu sebebiyle Malazgirt’e su sağlayan 5 kuyu suyu pompası ile klorlama makinesinin elektriğini kesti.

"AKP DÖNEMİNDE ELEKTRİK BORCU 5 YIL ÖDENMEMİŞ"

Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, elektrik borcunun 5 yıl gibi uzun bir süre boyunca ödenmediğini enerji şirketinin belediyeye ait su pompalarının elektriğini kestiğini ifade ederek, “Belediyeyi 1 milyon 475 bin elektrik borcuyla devir teslimini aldıklarını, kendisinin 4 Nisan’da mazbatasını aldığını, ayın 5'inde işe başladığını, Ayın 18’inde kendisine TEDAŞ 'borcunuz var' diye ihbarname geldiğini ifade etti.

3-5 gün sonra il müdürünün makamına geldiğini ifade eden Tayhava, il müdürünün elinde bir evrakla geldiğini, belediyenin elektrik borcu olduğunu söylediğini, kendisinin 5 yıllık süreçte neden hiç gelmediklerini sorduğunu ifade etti.

Tayhava, belediyenin 1 milyon 475 bin elektrik borcu olduğunu belirterek, “Ama siz şu ana kadar gelmemişsiniz. Ben henüz 14 günlük bir başkanım. AKP’deyken gelmediniz şimdi biz geldik diye hemen bizi sıkıştırmaya çalışıyorsunuz', dedim. 'Dünya kadar borçla devraldık. Ekonomik sıkıntılarımız var. Biraz sabırlı olun, bir yerde bir ödeme bekliyoruz, eğer olursa bir şekilde telafi etmeye çalışacağız. Bir kısım öderiz, bir kısım taksit yaparız' dedim 'Tamam' dedi gitti” ifadelerini kullandı.

Aradan bir iki gün geçtikten sonra aramaya başladıklarını ifade eden Tayhava, “Soruyorlar 'ne oldu' diye. Sonuçta bir kurumuz, tehdit eder gibi. 'Yoksa elektriği keseceğim' der gibi. Tabii ben de bu sırada kurumun borçlarını ödedim. Ama sondajların borcu duruyor. Elektrik, su pompalarının duruyor” ifadelerini kullandı.

“SULAR KESİLİNCE KAYMAKAM BEY DEVREYE GİRDİ”

Tüm kurumların su sorunundan etkilendiğini ifade eden Tayhava, okullara, hastanelere, emniyette, jandarmaya, kurumlara, vatandaşa su verdiklerini, 'icraya vermeden direk tehdit eder gibi arayıp keseceğiz' dediklerini, daha sonra suları kestiklerini, yaşanan olayın ardından ise kaymakamın devreye girdiğini ifade etti.

Kaymakamın durumu valiye bildirdiğini aktaran Tayhava, valiliğin talimat verdiğini daha sonra kendilerini aradıklarını, ardından emniyetten ilgilendiklerini, gerekli bilgileri emniyet mensuplarına verdiğini ifade etti.

Yarım pompa suları kaldığını ve yarım mahalleye idare etmeye çalıştıklarını belirten Tayhava, suyu klorlamaları gerektiğini ifade ederek, “Halk sağlığı sonuçta onları bile mühürlemişler. Bize direkt kesileceğini talimat veriyor. Kurumun elektriği var. Pompaların elektriklerinde sıkıntı var. O da dediğim gibi, kaymakam bey talimat vermişti galiba. Vali bey aramış. TEDAŞ'tan beni aradılar. Tekrar elektriği bağlayacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.