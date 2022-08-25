AKP'den Gülşen'e sert tepki

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin göz bebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz imam hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, nefret üretmenin ve nefret yaymanın bir sanat dalı ve sanatçı faaliyeti olmadığını kaydetti.

Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiasıyla hedef almanın ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmanın nefret suçu ve insanlık ayıbı olduğunu belirten Çelik, "Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." ifadelerini kullandı.