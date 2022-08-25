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Türk Hava Kurumunun Laleli'deki en değerli mülkü Türkiye Varlık Fonuna geçiyor

Türk Hava Kurumunu (THK) yöneten kayyum heyeti, İstanbul Laleli’de yaklaşık 10 milyar TL’lik bir değere sahip olan kurumun en değerli mülkü Tayyare Apartmanları'nı Türkiye Varlık Fonuna devretmeye hazırlanıyor. Bu haber sonrası otelin Katarlılara satılacağı şüphesi doğarken eski yöneticiler, “Varlık Fonu' oteli Katarlılara mı satacak?” diye sordu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:01
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:02
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Türkiye Varlık Fonu, Türk Hava Kurumunun Laleli'deki en değerli mülkünü alıyor

Türk Hava Kurumunun Laleli'deki en değerli mülkü Türkiye Varlık Fonuna geçiyor
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Kamuya ait ne varsa satmaktan imtina etmeyen AKP iktidarı şimdi de gözünü Türk Hava Kurumunun (THK) en değerli mülküne dikti.

Üç yıldır tüm itirazlara ve skandallara rağmen THK’yi yönetmeye devam eden Abdullah Kaya, Ali Yüksel ve Adnan Zengin’den oluşan kayyum heyeti, geçen haftalarda şube başkanlarıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda kayyumlar, THK’nin ekonomik durumunun iyiye gitmediğini, ertelenen borçların ve kredilerin erteleme süresinin dolmak üzere olduğunu belirtti.

Birgün’de yer alan habere göre kayyumlar, THK’yi içinde bulunduğu ekonomik krizden, kurumun en değerli gayrimenkulü olan, uzun yıllardır otel olarak kullanılan İstanbul Laleli’deki Tayyare Apartmanları’nı Türkiye Varlık Fonuna (TVF) devrederek çıkaracaklarını söyledi.

BORCA KARŞILIK SATIŞ

Toplantıdaki şube başkanlarını şaşkına çeviren açıklamayı kayyumlar şöyle sürdürdü: “Türkiye Varlık Fonuyla görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Oteli Varlık Fonu’na devredeceğiz. THK’nin tüm borçlarını kapatacağız. Kurumun da faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu devirden sonra kurumun kasasına da ayrıca para girecek.”

Ancak İstanbul’daki otelin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi için, 2019’da THK’ye kayyum atayan Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin de onay vermesi gerekiyor. Mahkeme önceki yıllarda kayyumların bazı gayrimenkulleri satmasına onay vermemişti.

Ayrıca kayyumlar, oteli devredeceklerini açıkladığı toplantıda THK’nin tüzüğünün de değiştirileceğini belirtti. Tüzük değişikliğiyle beraber THK’nin delege yapısı ile şubelerin açılıp kapanmasında kendi lehlerine değişiklik yapacakları iddia ediliyor. THK kayyumları ise soruları yanıtsız bıraktı.

OTELİN DEĞERİ 9-10 MİLYAR TL

THK’nin eski Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman ise yaptığı değerlendirmede, THK’nin Varlık Fonuna devretmeye hazırlandığı otelin değerinin yaklaşık 9-10 milyar TL olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Oteli işleten şirket, THK’ye ödediği kira bedelini sadece kiraya verdiği dükkanlardan kazanıyor. Kayyumun planı ‘oteli satmak, kurumun borçlarını kapatmak’ deniyor ama bence kayyumlara da bunu birileri yaptırıyor. Kayyumun işi satmak değil onarmak. Bunu yapmaya hakları yok. Bu otel THK’nin en değerli varlığıdır.”

KATARLILARA MI SATILACAK?

THK’nin isminin açıklanmasını istemeyen bazı yöneticileri de “Varlık Fonu" oteli devraldıktan sonra ne yapacak? Katarlılara, Araplara mı satacak?” diye sordu. Kurumun eski yöneticileri, Varlık Fonunun bu oteli işleteceğine inanmadıklarını vurguladı.

KİRACI DA TANIDIK

THK’nin otelinde uzun zamandır Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi kiracı. Şirketin sahibi, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Recep Ercan Keskin. Keskin, daha önce “hayali ihracat, akaryakıt kaçakçılığı ve FETÖ örgütü üyesi oldukları iftirasıyla iş insanlarına tehdit ve şantaj yapma” suçlamalarıyla gözaltına alınarak yargılandı.

Haberin devamında edinilen bilgilere göre, 2055 yılına kadar kiracı olan Keskin’in şirketi, THK’ye aylık yaklaşık 340 bin dolar kira ödüyor. Bir yılda ödenen kira bedeli ise yaklaşık 4 milyon TL. Ancak eski THK yöneticilerinin aktardığına göre, ödenmesi gereken kira bedeli, şirketin ödediğinin iki-üç katı olmalı.

THK ile kiracı şirket arasından yapılan kira sözleşmesinde, otel ve AVM olarak kullanılan tarihi yapıda 13 dükkân olduğu ifade ediliyor. Ancak Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi, kira sözleşmesinde 13 olan dükkân sayısını 18’e kadar çıkardı. Edinilen bilgilere göre tarihi yapıdaki bir dükkânın aylık kira bedeli geçen yıl bile 25 bin dolara kadar çıkıyordu. Yani tarihi yapıyı beş yıldızlı şirket olarak kullanan şirket, THK’ye ödediği kira bedelinden neredeyse daha fazlasını sadece dükkân kiralarından kazanıyor.

ATATÜRK’ÜN THK’YE MİRASI

Tayyare Apartmanları olarak bilinen Laleli’deki binaların yapımı 1919’da başladı ve 1922’de tamamlandı. Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle, gelir sağlaması amacıyla Türk Hava Kurumu’na devredildi. Şimdi bu tarihi yapıp Wyndham İstanbul Old City Otel adıyla hizmet veriyor. Otelin 265 odası ve çok sayıda dükkanı var. Kulanım alanı ise 4 bin metrekare. Tarihi yapı yıllardır otel olarak kullanılıyor.

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Aybuke
25.08.2022 13:42
Yazık çok yazık harama boğuldunuz be yeter be devletin malı mülkü kalmazsa ortada devletmi kalır ne yaptınız bu devletin malını mülkünü,vatandaşlığımız ev karşılığı satılık utanç verici  
 
Deli İbrahim
25.08.2022 13:35
THK'nın işi emlâk'ları mülk edinmek değil. Satılma kararını doğru buluyorum lakin varlık fonuna aktarılan her değerimizin akıbeti belli. Ülkede 70milyon çay tüketicisi varken bile Çaykur Zarar etti  
 
ayıp
25.08.2022 12:13
Osmanlı torunuyuz diyorlar, öbür taraftan, her fırsatta osmanlıyı arkadan hançerleyen araplar ile para aşkı yaşayıp her yeri onlara satıyorlar! Yazıklar olsun!  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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