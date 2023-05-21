AKP’den milletvekili olmadı ama üç maaş alacak. Yeni işi belli oldu

AKP’den milletvekili aday adayı olan ancak kendisine listelerde yer bulamayan Zeynep Müjde Sakar’ın yeni işi belli oldu. Sakar, toplamda 3 maaş alacak.

AKP’den milletvekili olmadı ama üç maaş alacak. Yeni işi belli oldu

AKP'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan ancak kendisine listelerde yer bulamayan Zeynep Müjde Sakar'ın yeni görevi belli oldu. Aynı zamanda Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve Harran Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı olan Zeynep Müjde Sakar Tarım Kredi Marketleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Oda TV'de yer alan habere göre, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atanan Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar Tarım Kredi Marketleri Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Zeynep Müjde Sakar diğer yandan da Harran Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı olarak akademik kariyerine de devam ediyor.

İKİNCİ MİLLETVEKİLLİĞİ DENEMESİ DE BAŞARISIZ OLDU

2011 yılında da AKP'den 24. Dönem için Şanlıurfa milletvekili adayı olan Sakar bu dönemde yine Şanlıurfa'dan AKP milletvekili olmak üzere harekete geçerek aday adayı olmuştu. Sakar 2023 seçimlerinde de yine Şanlıurfa'dan aday adaylığını koydu. Adaylık sürecinde Bereket Emeklilik Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sakar, seçimlerde beklediği milletvekilliği koltuğuna ulaşamadı ancak yeni bir yöneticilik görevine atandı.

BEREKET EMEKLİLİK'TEN İSTİFA ETTİ, TARIM KREDİ MARKETLERİ'NE BAŞLADI

Seçim nedeni ile Bereket Emeklilik Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmek zorunda kalan Sakar bu kez Tarım Kredi Marketleri yönetim kurulu üyesi olarak yeni ve üçüncü işine başladı.

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