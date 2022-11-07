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AKP’den önce mont mu vardı?

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:50
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AKP’den önce mont mu vardı?

AKP’den önce mont mu vardı?
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Altı aylık uykuya dalmıştı Nebati Bakan.
Uyandı ve uyandığından beri de gördüğü rüyaları anlatıyor.

E kolay değil tabii. Altı aylık uykuda az rüya görülmez hani… Görülmez de, bizim Nebati Bakan’ın rüyaları fantastik çıktı!

Böyle uzun süreli uykular ve rüya etkisi, epistemolojik kopuşların yaşandığı ekonomilerin şanındanmış demek ki…

Nebati Bakan’ın 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdilerdiyemez” demesi de altı aylık uykunun rüya etkisinden başka bir şey değil…

O, rüyalarını anlatırken, montlar 36 ay taksitle satılmaya başlandı.

Oysa eskiden, çok eskiden, bu ülkede 36 ay taksitle ev, araba alınırdı.
Şimdi ise bankalardan 36 ay vadeyle TOGG kredisi beklenirken, bahtımıza mont kredisi çıktı, iyi mi?

Nebati Bakan uykuya dalmadan önceki son sözlerinde, uyandığında Türkiye’nin çok farklı noktalarda olacağını söylemişti, o ışıl ışıl gözleriyle…

Hakikaten dediği gibi oldu.

Öyleyse şimdi Almanlar düşünsün!
Kendi insanımızı yurtdışına ihraç edip, Afgan çobanlarla büyüme modelinden sonra Almanları şimdi de mont kredisi ile kıskançlıktan çatlatıyoruz…

Geçmiş olsun Almanya!

Allah’tan ülkeyi bir ekonomist yönetiyor.
Atadığı Hazine Bakanı’nın TL’nin kaybedeceği bir değer kalmadığını söyleyerek vatandaşı rahatlattığı ekonomist Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye’de, her mevsimin ekonomik  güzelliklerini de yaşıyoruz artık!

Yazın dilimle karpuz, kışın kredi ile mont rezaleti, şey pardon güzelliği gibi mesela…

Siz siz olun, "Soğuktan üşüyoruz" demeyin fakirler! Bakın AKP döneminde bankalar mont alamayanlar için bile 'mont kredisi' veriyor…

AKP’den önce mont kredisi mi vardı? Kredisini bırakın, AKP’den önce mont mu vardı?

Mağarada mum ışığında yaşardık o zamanlar. Üzerimizde de giyecek diye sadece edep yerlerimizi kapatmaya yaran kocaman incir yaprağı olurdu…

Hey gidi günler…

İşte onun için ki; “Ekonomide uçacağız” diye getirdikleri tek adam sisteminde vatandaşlara boş yere “Şükredin” tavsiyede bulunmuyor iktidar sahipleri…

Şükret vatandaş şükret!
Şükret, çünkü hamdolsun ki Rus romanlarındaki sefalet endeksini bile geçtik !

Şunu düşün ve yine şükret vatandaş!
Düşün ki, kışın üşümemek için 36 ay taksitle mont alıyorsun, sıcaktan bunaldığın Ağustos ayı geldiğinde hala o montun taksidini ödüyorsun, ödeyeceksin!

Kaç tane ülkenin vatandaşına nasip olur bu?

Her “Ver yetkiyi” diyene, üstelik yetki yıllardır O’nda olduğu halde, yetkiyi verirsen, bankalarda mont alabilmen için 36 ay taksitle mont kredisi verir…

Şükrettiysen, şimdi Türkiye Yüzyılı için hazır mısın?

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Allah akıl fikir versin.
7.11.2022 12:33
Bunlara müstahaktır, hala ampulü savunuyorlar!  
 
Adem
7.11.2022 12:07
Ne deneseler nafile artık, siyasi ırkçılık yapıyorlar resmen.  
 
Tozanlı
7.11.2022 12:07
akp' den önce mont var mîydı ?hatırliyorum 1980 lerde elimizde oklarla okmeydanı cıvarinda bizon avlamaya giderdik o zaman nışantaşı dutluktu...Allah bunlara oy verenleri alt üst etsin inşaallah.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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