AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim

Seçim çalışmaları kapsamında milletvekili adayı olduğu Elazığ'da konuşan AKP'li Erol Keleş, seçim vaadinde bulunurken seçim sonrası Erdoğan'ın karşısında ne yapacağını anlattı.

AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim

AKP Elâzığ milletvekili adayı Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında dikkat çekecek bir konuşma yaptı. Seçimden sonra bakanlığı Elazığ'a getireceğini iddia eden Keleş, "Ben, yeri geldiğinde; masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam, masayı ikiye de bölerim" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN KARŞISINA ÇIKACAĞIM"

AKP'li Erol Keleş, 3 Mayıs’ta; Keydanlılar Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Keleş, şunları söyledi:

Burada güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı olarak; 5-0, biz Meclis’e gideceğiz. Ve ben söz veriyorum. Cumhurbaşkanı’nın karşısına çıkacağım; başım dik, alnım açık olarak buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir. Ben, yeri geldiğinde; masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam, masayı ikiye de bölerim. (ANKA)

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