10 yıl sonra Türk Büyükelçi Sisi’ye güven mektubu sundu. Yıllarca atar tutar yapılıp milyarlarca dolar kaybedildi

Türkiye ile Mısır arasında uzun yıllardan bu yana diplomatik ilişki kurulmuyordu. 2013 yılından beri soğuk rüzgarların estiği iki ülke arasındaki buzlar erimeye başladı.

Türkiye ile Mısır arasındaki kötü gidiş yerini sıcak ilişkilere bırakmış, iki ülke diplomatik ilişkileri geliştirmek adına karşılıklı büyükelçi atamıştı.

Bu gelişmeler ışığında, Mısır Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen atandı.

SİSİ’YE GÜVEN MEKTUBU SUNDU

22 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Kahire Büyükelçisi olarak atanan Salih Mutlu Şen, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'ye güven mektubunu sundu.

Kahire Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdel Fattah El-Sisi’ye bugün güven mektubunu sunmuştur" denildi.

ERDOĞAN KATİL DEDİĞİ SİSİ’Yİ YAKIN ZAMANDA ÖVMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz kasım ayında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan'a gitmişti. Burada ikili temaslarda bulunan Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile olan görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Mursi’yi deviren Sisi için darbeci, katil dediği, miting meydanlarında yuhalattığı ve muhalefet partileri ile Sisi’yi aynı kefeye koyan Erdoğan, bu defa Sisi’yi övdü.

Gazze'ye yapılan insani yardımlara ilişkin açıklama yaptığı sırada bu görüşmeye değinen Erdoğan, Sisi'ye övgü dolu sözler sarf etti.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Mısır Devlet Başkanı Sayın Sisi'yle yaptığım görüşmede yine bunları görüştük. Tabii Mısır Devlet Başkanı'nın özellikle Refah Kapısı’nı bütün olumsuzluklara rağmen işletmesi, burayı devreye sokması çok büyük önem arz ediyor.

Bu konuda da şu ana kadar yaptığı gayretler takdire şayandır.

Kendileriyle de irtibatlarımızı gerek dışişleri bakanlarımız gerek istihbarat başkanımız, onlar sürdürüyorlar ve biz de sürekli irtibat halinde kalacağımızın teyidini yaptık.''

“SİSİ İLE AYNI MASAYA OTURMAM”

Erdoğan daha önce kendisinin Sisi ile aynı masaya oturup oturmayacağı sorularına ilişkin 2019 yılında şu açıklamayı yapmıştı: “Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam.”

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE İMAMOĞLU’NA SİSİ BENZETMESİ

İstanbul seçimlerinin ikincisi yapılırken Millet ittifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu Sisi ile aynı kefeye koyan Erdoğan, İmamoğlu’nu, Mısır’da askeri darbeyle Mursi’yi deviren Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi’ye şöyle benzetmişti: “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan’ın akıbetini Mursi’nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz.”