AKP’li aday MHP’yi hedef aldı. Cumhur İttifakı’nda büyük kriz!

AKP Siirt birinci sıra milletvekili adayı Mervan Gül, Baykan ilçesinde yaptığı ziyarette yaptığı konuşmada, "MHP’ye verilen her bir oyun diğer partiye giden bir oy olduğunu" söyledi.

AKP’li aday MHP’yi hedef aldı. Cumhur İttifakı’nda büyük kriz!

Gül ayrıca "Biz evimizde oturduğumuz zaman da bilin ki biz diğerlerine destek veriyoruz" ifadesini kullandı.

Gül'ün 2002 yılında Erdoğan için istifa ederek Siirt'te yapılan yenileme seçimi için yol açtığı biliniyor.

Siirt Meclis'e 3 vekil gönderiyor ve 2018 Genel Seçimleri'nde AKP yüzde 38 oy ile 1 milletvekili çıkarırken, HDP yüzde 51 oy ile 2 milletvekili kazandı.

Gazete Duvar'dan Fırat Bulut'un haberine göre; Baykan ilçesine yaptığı ziyarette konuşan Gül, “Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki 'Biz MHP’ye vereceğiz.' Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin. Gidiyorlar geziyorlar diyorlar ki ‘Yok zaten biz ittifakız.’ Yok kardeşim kusura bakmayın. MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu iyi bilin. Diğer bir şey de söyleyeyim, biz evimizde oturduğumuz zaman da bilin ki biz diğerlerine destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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