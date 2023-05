Yaptığı ameliyatla dünya tıp literatürüne giren doktora dayak. AKP'li vatandaş 'Artık doktor dövebiliyoruz' demişti

Türkiye seçimlere az bir süre kala sağlıkta şiddeti konuşmaya devam ediyor. Bir sokak röportajında AKP’li olduğunu söyleyen bir kadın, “Eskiden doktorlar bizi azarlardı. Şu an biz doktor beğenmeyip doktor dövüyoruz” derken bir doktora şiddet haberi daha geldi.







ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU

İHA’da yer alan habere göre, olay 3 Mayıs akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir rezidans yakınlarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Kamil S. bir yıl önce önce annesini ameliyat eden ve ölümden sorumlu tuttuğu kalp damar cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer ile karşılaştı.





GÖZALTINA ALINDILAR

Kamil S. annesinin ölümünde suçlu olduğunu öne sürdüğü doktoru yanında bulundurduğu tabancanın kabzası ile başından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kamil S. ve bir arkadaşını gözaltına aldı.



Hastanede tedavi altına alınan ve bir gece beyin cerrahi servisinde müşahade altında tutulan Murat Biçer ise taburcu edildi. Saldırı anı da AVM'deki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.







YAPTIĞI AMELİYATLA LİTERATÜRE GİRMİŞTİ

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal değerin yaklaşık beş katına çıkan aort damarına yaptığı başarı ameliyatla tıp literatürüne girmişti. Solunum sıkıntısı yaşayan 77 yaşındaki kadının, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurması üzerine, kadının normalde 3 santimetre civarında olması gereken aort damarının yaklaşık 15 santimetre olduğu belirlendi. Kalpten çıkan, vücuttaki en büyük damar aortun, tüm vücuda kanın yayılmasını sağlayan ana damar olması nedeniyle durumu hassasiyetle inceleyen Prof. Dr. Biçer, damarın her an yırtılma riski taşıması nedeniyle hastayı ameliyata aldı.



Ameliyatta, damar çıkarılarak yerine sentetik bir damar yerleştirildi. Biçer, aynı bölümdeki Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yüksel ve Dr. İrem İris Kan'la ameliyatla ilgili makale hazırladı. Makale uluslararası kardiyovasküler dergisi ''Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery"de yayınlanarak, bugüne kadar bu genişlikte bir aort damara yapılmış ameliyat olarak tıp literatürüne girmişti.