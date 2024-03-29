AKP’li aday son kozunu oynadı! 2 bin lira verileceğini duyan akın etti… Çadırda isim listesi tuttular

Kadınlara her ay yarım gram altın vereceğini vaat eden AKP’nin Sancaktepe adayı Şeyma Dövücü bu kez '2 bin liralık alışveriş kartı dağıtacağım' vaadinde bulundu. Belediye binası önündeki çadırda toplanan vatandaşlar isimlerini yazdırmak için birbirini ezdi.