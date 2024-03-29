AKP’li aday son kozunu oynadı! 2 bin lira verileceğini duyan akın etti… Çadırda isim listesi tuttular

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li aday son kozunu oynadı! 2 bin lira verileceğini duyan akın etti… Çadırda isim listesi tuttular
Kadınlara her ay yarım gram altın vereceğini vaat eden AKP’nin Sancaktepe adayı Şeyma Dövücü bu kez '2 bin liralık alışveriş kartı dağıtacağım' vaadinde bulundu. Belediye binası önündeki çadırda toplanan vatandaşlar isimlerini yazdırmak için birbirini ezdi.

AKP’nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Dövücü yerel seçimlere 2 gün kala son bombasını patlattı.

Geçtiğimiz gün kadınlara seçimleri kazanması halinde her ay yarım gram altın dağıtacağı vaadinde bulunan Dövücü bu kez 2 bin liralık alışveriş kartı vaadinde bulundu.

İKİ BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ KARTI İÇİN İZDİHAM

Belediye binası önünde bulunan çadırda ismini yazdırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Gazeteci Şaban Sevinç’in iddiasına göre belediye çalışanlarının vaat edilen parayı vermek yerine, "Sonra vereceğiz" deyip isim aldıkları belirtildi.

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