KKTC’de eski bakan ve eşi tutuklandı. Yolsuzluk ve sahte diploma soruşturmasından tutuklandı

Kaynak: İHA
KKTC’de eski bakan ve eşi tutuklandı. Yolsuzluk ve sahte diploma soruşturmasından tutuklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, 2009 ila 2018 yılları arasında KKTC’de 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst tutuklandı.

Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) bir süre önce başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında KKTC’de 5 dönem bakanlık yapan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, önceki akşam tutuklandı.

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2009-2018 ARASINDA BAKANLIK YAPTI
Kemal Dürüst, KKTC’de 2009-2018 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, 3 kez de Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu.

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