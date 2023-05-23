AKP’li Ali İhsan Yavuz: Seçimde kesin sonuçları saat 18.00’da almış oluruz

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur Pazar günü yapılacak. Seçimde en çok oyu alan iki aday Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala AKP’den çarpıcı bir açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimle ilgili çarpıcı bir tahmin açıklayarak “En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz” dedi.

AKP’li Ali İhsan Yavuz ile konuşan TV 100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, şu ifadeleri kullandı:

“İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan’ın kararı belli değildi. Seçim gecesini sorduğumda bilgi verdi, ‘Saat 7.30, 7.50 civarında sonucu belirlediklerini’ söyledi. ‘Bu seçimde saat kaçta belli olur?’ diye sorduğumda ‘En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz’ dedi."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 21019 yılında yapılan yerel seçimle ilgili açıklamalarla gündem olmuştu. Yavuz, İstanbul’daki seçimlerde usulsüzlük olduğu iddialarıyla ilgili “Hiçbir şey olmasa da kesin bir şey oldu” demişti. Yavuz’un o sözleri İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmaların odağında yer almıştı.