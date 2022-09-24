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  • AKP'li belediye çocuk parkını imara açtı. CHP ve İYİ Parti ret oyu verdi, AKP’nin oy çokluğu ile kabul edildi

AKP'li belediye çocuk parkını imara açtı. CHP ve İYİ Parti ret oyu verdi, AKP’nin oy çokluğu ile kabul edildi

AKP’li Bağcılar Belediyesi; çocuk parkı olarak kullanılan alanın, komşu parselin bir kısmı ile takas edilmesine ilişkin imar değişikliğini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sundu. Teklife, CHP ve İYİ Parti grupları ret oyu verdi. Ancak teklif, İBB Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 17:45
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AKP'li Bağcılar Belediyesi çocuk parkını imara açtı. AKP'nin oy çokluğu ile İBB Meclisi'nde kabul edildi

AKP'li belediye çocuk parkını imara açtı. CHP ve İYİ Parti ret oyu verdi, AKP’nin oy çokluğu ile kabul edildi
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AKP’li Bağcılar Belediyesi; çocuk parkı olarak kullanılan alanın, komşu parselin bir kısmı ile takas edilmesine ilişkin imar değişikliğini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sundu. İBB Planlama Müdürlüğü’nün “Yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte… yapılaşma haklarının üzerinde yapı inşaat alanı getireceği…” değerlendirmesini yaptığı teklif, İBB Meclisi’nde oyçokluğu ile kabul edildi. Teklife, CHP ve İYİ Parti grupları ret oyu verdi.

 

 

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin Kirazlı Mahallesi 3239 ada 1 ve 2 parseller ile 2137 parseli kapsayan imar planı değişikliği teklifini görüştü.

6 Şubat 2020 tarihinde İBB’ye onay için gönderilen teklif; kavşakta bulunan park alanının komşu parselin arka tarafında kalan kısmı ile takas edilmesini içeriyordu. İBB Planlama Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi’nden gelen imar planı değişikliği teklifini, kendi değerlendirmesini de ekleyerek Meclis’e sevk etti.

İBB: “YAPI VE NÜFUS YOĞUNLUĞUNU ARTTIRICI”

İBB Planlama Müdürlüğü’nün Meclis’e sunduğu değerlendirmede şu bilgiler verildi:

“Meri planda Tali İş Merkezi (TİM) alanında kalan 3239 ada 2 parselin yaklaşık 415 metrekaresi, Çocuk Bahçesi alanına alınmak suretiyle kamulaştırmaya konu edildiği, 3239 ada 1 parsel ve 2137 parselin tamamının park çocuk bahçesi oyun alanlarında olduğu, yapılan düzenlemelerin ölçek ve kapsamı itibariyle plan kararını değiştirici nitelikte olduğu görülmektedir.

Teklif konusu itibariyle parsel ve ada bazında yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu, teklifin mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 2137 parseli kapsadığı, ancak İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı’nın görüşünün bulunmadığı, düzenlemenin Çocuk Bahçesi alanı olduğundan Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün görüşünün bulunmadığı, düzenlemenin mevcut yapılaşma haklarının üzerinde yapı inşaat alanı getireceği…”

İBB Meclisi AKP grubunun oylarıyla, AKP’li Bağcılar Belediyesi’nden gelen teklifi, “planlama alanı içerisinde meri plandaki fonksiyonların alansal büyüklükleri korunacaktır” ifadesini ekleyerek oyçokluğu ile kabul etti. Teklife CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri ret oyu verdi.

ÜSKÜDAR’DA DA RANT İÇİN PARK ALANI KAYDIRILMIŞTI

AKP’li Üsküdar Belediyesi de Kandilli sırtında bulunan park alanını, bitişik parselin bir kısmı ile takas ederek imara açmıştı. Üsküdar Belediyesi’nin hazırladığı plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde yine AKP Grubunun çoğunluk oyu ile kabul edilmişti.

Kandilli Mahallesi 946 ada, 33 parselin bir kısmı ile aynı ada içindeki 23 parselin doğusunda bulunan bir park alanının takas edilmesiyle ilgili plan değişikliği teklifine de CHP ve İYİ Parti grupları ret oyu vermişti. (ANKA)

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Abbas
24.09.2022 18:39
MHP delegeleri neredeydi? Uyuyorlar mıydı ? Yoksa başları aşağı mı ?  
 
Tunç
24.09.2022 18:38
Akp ülkeyi satıyor sanki Babalarının malı  
 
Hacı Rüstem
24.09.2022 18:13
Seçim de ben de AKP ye RET vereceğim inşallah.  
 
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