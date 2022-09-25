﻿İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran: Bu iktidar gidici

Antalya Kubilay Eldemirci

İlçe gezilerini sürdüren İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran’ın son durağı Döşemealtı oldu. İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, il teşkilatı, Döşemealtı İlçe Başkanı Ali Özbey, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte Döşemealtı’ndakurulan İyilik Çadırı'nı ziyaret eden Başkan Başaran,burada hem partililerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Uzun süre partililerle ve vatandaşlarla sohbet eden Başaran, yeni üyelerin rozetlerini de taktı.

PAZARCI DERT KÜPÜ

Başkan Mehmet Başaran daha sonra ilçede kurulan semt pazarını, ilçe Başkanı Ali Özbey ve partililerle birlikte gezdi. Pazarcı esnafını tek tek ziyaret ederek derdini soran ve partisinin broşürünü veren Başaran, gördüğü ilgi ve alakanın kendisini son derece sevindirdiğini söyledi.

Yaptığı ilçe ziyaretlerinde mutlaka pazarcı esnafını ziyaret ettiğini ve dertlerini dinlediğini hatırlatan Başaran, “Gittiğim her yerde aynı manzarayla karşı karşıyayım. Ne yazık ki buradaki esnaf da halinden hiç memnun değil. Hepsi eskisi gibi para kazanamadığından ve borçlarını ödeyemediğinden dert yandı” dedi

EMİN ADIMLARLA GELİYORUZ

Vatandaşın AKP İktidarından memnun olmadığını ve ilk seçimde göndermek istediğini de kaydeden Başkan Başaran, “Pazarda sohbet ettiğimiz esnafımızın ve vatandaşlarımızın neredeyse tamamına yakını iktidardan dert yandı.

Her gün yaşanan zamlar ve ödenemeyen faturalar nedeniyle hiç kimse önünü göremiyor. Vatandaşın parası enflasyon nedeniyle eridiği için pazarcı esnafı da malını satmakta zorlanıyor. Dolayısıyla AKP iktidarından yaka silken vatandaşımız, önümüzdeki ilk seçimde bunları göndermeyi planlıyor. Milletimizin dertlerini görmezden gelenlerin devri artık bitecek ve İYİ Parti emin adımlarla iktidara yürüyecek” diye konuştu.