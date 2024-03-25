AKP'li başkan işini yapan gazetecilere böyle dedi: Çarparım sana

Ökkeş Bölükbaşı
AKP'li başkan işini yapan gazetecilere böyle dedi: Çarparım sana
AKP’nin Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’ın gazetecilere çirkin tavrı sosyal medyada gündem oldu.

AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay esnaf ziyaretinde bulundu.

Önsay’ın kendisini çeken gazetecilere tepkisi ise viral oldu.

Yerel gazeteci Mustafa Cin ve ekibine Önsay çirkin tavırlara bulundu. Önsay’ın kendisiyle konuşmak isteyen muhabire ”İşine git, çarparım” dediği duyuluyor.

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Ayrıca sürekli o anı kayda alan kameramana ”Çekme” diyerek tepki gösterdi.

Gazetecilerin kendisini çekmesine daha da çok sinirlenen Önsay, muhabire karşı tavırlarını devam ettirerek ”Seninle muhatap olmak istemiyorum. Git şuradan” ifadelerini kullandı.

Olay sosyal medya büyük tepki topladı. AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan resmi bir açıklama gelmedi.

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