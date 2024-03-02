Tarık Tarcan'dan Reza Zarrablı Acun Ilıcalı iddiası. Ortalık fena karışacak

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Tarık Tarcan'dan Reza Zarrablı Acun Ilıcalı iddiası. Ortalık fena karışacak
Tarık Tarcan, Reza Zarrab'ın eski eşi Ebru Gündeş'in, Acun Ilıcalı'nın programlarının yıldızı olduğunu işaret ederek "Acun Ilıcalı'ya parayı verenin Reza Zarrab olduğu söylenir" iddiasında bulundu.

Yeşilçam’ın eski jönlerinden Tarık Tarcan, Türkiye’de adı sık sık rüşvet ve yolsuzluklar ile gündeme gelen ve ABD’deki yargılamasında itirafçı olmasının ardından serbest bırakılan Reza Zarrab ve Acun Ilıcalı ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı.

“BU PARAYI VERENİN REZA ZARRAB OLDUĞU SÖYLENİR”

Gazeteci Enver Aysever’in Youtube programına konuk olan Tarcan, “Acun Ilıcalı nasıl televizyon sahibi oldu?” sorusunu yanıtladı.

Acun Ilıcalı ile ilgili birçok söylenti olduğunu söyleyen Tarcan, Zarrab’ın eski eşi Ebru Gündeş’in, Ilıcalı’nın programlarının yıldızı olduğunu ifade ederek, “Bu parayı verenin Reza Zarrab olduğu söylenir” ifadelerini kullandı.

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Tarcan katıldığı Youtube kanalında Acun Ilıcalı hakkında şunları söyledi,

“Show TV’ye geldi, Şansal abiye birileri göndermişti onu. Kim gönderdi bilmiyorum. Ona bir mikrofon verip maçlarda yayın yapmasını istemişlerdi. Çok hırslı bir çocuk, çok akıllı bir çocuktu ama hırsı ve aklıyla bir televizyon sahibi olması para biriktirerek buralara gelmesi çok mümkün değil.

Türlü söylentiler vardır. Bu parayı verenin Reza Zarrab olduğu söylenir. Onun için Ebru Gündeş, oralarda her programın starıdır, diye anlatır İstanbul’daki arkadaşlarım. Çok çalışken, hak etmiştir. Anormal hırslıdır. Yanlış şeyler yapsa da televizyon dünyasında önemli bir figür olarak karşımızda.

"REZA ZARRAB O KADAR ÇOK PARA DAĞITTI Kİ…"

Reza Zarrab’ın çok para dağıttığını ifade eden Tarcan, “O kadar çok para dağıttı ki, Türkiye’de birilerine 20 milyon çerez parası onun için. Ona bu parayı ver diyenler olmuştur muhakkak ki, Reza Bey de vermiştir. Türkiye’de belli bir noktaya geldiğin zaman arkada seni korumaya alan mafya grupları çıkar. Senin bunlara bakman gerekiyor. Yoksa seni çok kolay yok ederler, çok kolay zarar verebilirler” ifadelerini kullandı.

“BİLMEM KAÇ MİLYON DOLARLIK YATLARIN VARSA BUNU BİRAZ SANA YEDİRMEZLER”

Tarcan, “Senin garajında 8 araban varsa Cem Yılmaz gibi, helikopterin, traktörün, bilmem kaç milyon dolarlık yatların varsa bunu biraz sana yedirmezler. Sunuculuk yapısı hiç olmayan bir kardeşimiz. Konuşması, tarzı, ses tonuyla ama bir televizyonun sahibi. Kral istediğini yapıyor fakat bunlar çok göze batıyorlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı’nın Adnan Oktar ile ilişkisini gösteren bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Paylaşılan fotoğrafta Adnan Oktar liderliğinde bir grubun Anıtkabir’i ziyaret ettiği, grubun arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın da yer aldığı görülmüştü.

Ilıcalı, Adnan Oktar ve çevresiyle annesini kaybettiği bir dönem 1 buçuk 2 yıl kadar görüştüğünü doğrulamıştı.

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