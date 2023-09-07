AKP’li belediye 16,8 milyon TL temsil harcaması yaptı

Kahramanmaraş Belediyesi’nin depremlerin ardından kentte devam eden su dahil birçok soruna rağmen yılın ilk yarısında 16,8 milyon TL temsil harcaması yaptığı ortaya çıktı.

AKP’li belediye 16,8 milyon TL temsil harcaması yaptı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, depremlerin üstünden 7 ay geçmesine karşın sorunlar çözülmüş değil.

Depremzedeler sağlıksız koşullarda yaşamını sürdürürken, kentte su sorunu da sürüyor.

Depremlere ve devam eden sorunlara rağmen AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi’nin Ocak ile Haziran dönemi mali verilerine göre 16 milyon 835 bin TL ‘temsil ve tanıtma harcaması’ yaptığı ortaya çıktı.

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BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Maraş’ta 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen yedi aya karşın sorunlar halen çözülmüş değil. İçme suyu probleminin devam ettiği kentte, çok sayıda afetzede sağlıksız koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ancak buna rağmen AKP’li Hayrettin Güngör idaresindeki belediyenin, 6 Şubat depremlerinden sonra dahi ‘temsil’ harcamasını kısmadığı ortaya çıktı.

AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılın ocak ila haziran dönemine yönelik mali verilerine göre, ‘temsil ve tanıtma harcaması’ 16 milyon 835 bin TL olarak kaydedildi.

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Yılın ilk yarısında belediyenin kasasından çıkan tutar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 arttı. İdare, 2023’ün tamamı için öngörülen temsil ve tanıtma harcamasının yüzde 62’sini yılın ilk yarısında tüketti. Ödemelerin aylara göre dağılımı ise afetin, belediyenin temsil harcamasını etkilemediğini ortaya koydu. Bu kapsamda ocakta 1 milyon 224 bin TL, şubatta 2 milyon 340 bin TL ödeyen belediye, martta ise harcamasını 6 milyon 164 bin TL’ye kadar çıkardı.

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