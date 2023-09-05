AKP’li il başkanının oğlunu vuran şüpheli ifade verdi: Bana ‘200 bin lira ver, seni kadrolu olarak işe koyarım’ dedi

AKP Şanlıurfa İl Başkanı'nın oğlu Muhammed Mücahit Delioğlu’nu yaralayan Abdulselam Aslan, Delioğlu'nun 200 bin TL karşılığında kendisine kadrolu iş vaadinde bulunduğunu söyledi.

KAYNAK: ANKA
AKP’li il başkanının oğlunu vuran şüpheli ifade verdi: Bana ‘200 bin lira ver, seni kadrolu olarak işe koyarım’ dedi

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu Muhammed Mücahit Delioğlu’nu tabancayla vurarak yaralayan Abdulselam Aslan, Delioğlu'yla kadrolu işe girmek için 200 bin TL'ye anlaştığını, parayı verdikten sonra ise kendisini sürekli olarak oyaladığını söyledi.

İfadesinde Aslan, “Bana ‘200 bin lira ver seni kadrolu olarak işe koyarım’ dedi. Bu görüşmeyi de Bahçelievler’de bir yerde yüz yüze yaptık ancak neresi olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Bu nedenle ben bu şahsa parayı vermiştim. Bu şahısta süreç içerisinde beni işe koymadığı için kendisini yüz yüze gördüğüm her noktada paramı istedim ancak beni sürekli oyaladı. Bazı zamanlarda aşağıladı” dedi.

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu ve Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi Muhammed Mücahit Delioğlu, geçen cumartesi günü, Bahçelievler Mahallesi’nde bir kafede silahlı saldırı sonucu yaralandı.

akpli-il-baskaninin-oglunu-vuran-supheli.jpg

“200 BİN LİRA VERDİM”

Delioğlu, hastaneye kaldırılırken saldırganlar Abdulselam Aslan ile Abdulkadir Aslan yakalandı. İki saldırgan savcılık ifadelerinin ardından tutuklandı. Savcılık ifadesine ulaşılan Aslan, Delioğlu’nun kendisine iş vaadinde bulunduğunu ve 200 bin lirasını aldıktan sonra bu vaadini yerine getirmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

“Mustafa Mücahit Delioğlu isimli şahısa beni Haliliye Belediyesi’nde işe sokması için 200 bin lira parayı Bahçelievler’de tam hatırlamadığım bir noktada verdim. Bu şahısla önceki görüşmelerimizde iş aradığımı bildiği için bana ‘100 bin lira ver, koyarım’ dedi. Sonrasında da bana ‘200 bin lira ver seni kadrolu olarak işe koyarım’ dedi.

Bu görüşmeyi de Bahçelievler’de bir yerde yüz yüze yaptık ancak neresi olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Bu nedenle ben bu şahsa parayı vermiştim. Bu şahıs da süreç içerisinde beni işe koymadığı için kendisini yüz yüze gördüğüm her noktada paramı istedim ancak beni sürekli oyaladı. Bazı zamanlarda aşağıladı.”

ifade.jpeg

“SİLAHI SURİYELİ BİR ŞAHISTAN ALDIM”

Delioğlu’nu vurduğu silahı Suriyeli bir şahıstan aldığını da söyleyen Aslan ifadesinde şöyle dedi:

“Bir Suriyeli şahıstan 1500 lira karşılığında satın almış olduğum ve o an üzerimde bulunan tabancamı çıkararak tamamen korkutmak amacıyla ayağının olduğu bölgeye doğru yani ayağını hedef almadan yakın bir bölgeye yere doğru iki el ateş ettim.”

Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Delioğlu ise ifadesinde, Aslan’ı hiç görmediğini ve kesinlikle tanımadığını söyledi. Delioğlu, “Bu şahısları ben ilk defa görüyorum ve daha önceden hiçbir şekilde yüz yüze ve herhangi bir iletişim kanalıyla irtibat kurmadım. Bu şahısı başkalarının yönlendirmiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak husumetimin bulunduğu veya aramızda sorun bulunan kimse olmadığı için de kimseden şüphelenmiyorum” dedi.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı Ebubekir Sofuoğlu için AKP’lilerin ne dediğini açıkladı
AKP'nin İBB adayları ortaya çıktı
AKP’li belediye borca batıyor
AKP’li belediye borca batıyor
AKP'li başkandan 'Sandıkta baskı yapın' talimatı. Şanlıurfa'da bir skandal daha
AKP’li Şanlıurfa belediyesinden sessiz sedasız adres teslim ihale. Seçimden önce hızlıca her şey halledildi
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Kuruluş Osman dizisine süper transfer Magazin
Kuruluş Osman dizisine süper transfer
Ebrar Karakurt'la ilgili bir yalan daha. Yeter artık ne istiyorsunuz milli gururumuzdan Spor
Ebrar Karakurt'la ilgili bir yalan daha. Yeter artık ne istiyorsunuz milli gururumuzdan
İslam Memiş altın için geri sayımı başlattı "Yalnızca 3 gününüz kaldı" Ekonomi
İslam Memiş altın için geri sayımı başlattı "Yalnızca 3 gününüz kaldı"
Sigara kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı Güncel
Sigara kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor Güncel
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Sakarya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı Güncel
Sakarya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Mohamed Salah için Liverpool'a Suudi Arabistan'dan tarihi teklif. Neymar'ın rekoru kırılabilir Spor
Mohamed Salah için Liverpool'a Suudi Arabistan'dan tarihi teklif. Neymar'ın rekoru kırılabilir