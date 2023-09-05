AKP’li il başkanının oğlunu vuran şüpheli ifade verdi: Bana ‘200 bin lira ver, seni kadrolu olarak işe koyarım’ dedi

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu Muhammed Mücahit Delioğlu’nu tabancayla vurarak yaralayan Abdulselam Aslan, Delioğlu'yla kadrolu işe girmek için 200 bin TL'ye anlaştığını, parayı verdikten sonra ise kendisini sürekli olarak oyaladığını söyledi.

İfadesinde Aslan, “Bana ‘200 bin lira ver seni kadrolu olarak işe koyarım’ dedi. Bu görüşmeyi de Bahçelievler’de bir yerde yüz yüze yaptık ancak neresi olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Bu nedenle ben bu şahsa parayı vermiştim. Bu şahısta süreç içerisinde beni işe koymadığı için kendisini yüz yüze gördüğüm her noktada paramı istedim ancak beni sürekli oyaladı. Bazı zamanlarda aşağıladı” dedi.

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu ve Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi Muhammed Mücahit Delioğlu, geçen cumartesi günü, Bahçelievler Mahallesi’nde bir kafede silahlı saldırı sonucu yaralandı.

“200 BİN LİRA VERDİM”

Delioğlu, hastaneye kaldırılırken saldırganlar Abdulselam Aslan ile Abdulkadir Aslan yakalandı. İki saldırgan savcılık ifadelerinin ardından tutuklandı. Savcılık ifadesine ulaşılan Aslan, Delioğlu’nun kendisine iş vaadinde bulunduğunu ve 200 bin lirasını aldıktan sonra bu vaadini yerine getirmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

“Mustafa Mücahit Delioğlu isimli şahısa beni Haliliye Belediyesi’nde işe sokması için 200 bin lira parayı Bahçelievler’de tam hatırlamadığım bir noktada verdim. Bu şahısla önceki görüşmelerimizde iş aradığımı bildiği için bana ‘100 bin lira ver, koyarım’ dedi. Sonrasında da bana ‘200 bin lira ver seni kadrolu olarak işe koyarım’ dedi.

Bu görüşmeyi de Bahçelievler’de bir yerde yüz yüze yaptık ancak neresi olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Bu nedenle ben bu şahsa parayı vermiştim. Bu şahıs da süreç içerisinde beni işe koymadığı için kendisini yüz yüze gördüğüm her noktada paramı istedim ancak beni sürekli oyaladı. Bazı zamanlarda aşağıladı.”

“SİLAHI SURİYELİ BİR ŞAHISTAN ALDIM”

Delioğlu’nu vurduğu silahı Suriyeli bir şahıstan aldığını da söyleyen Aslan ifadesinde şöyle dedi:

“Bir Suriyeli şahıstan 1500 lira karşılığında satın almış olduğum ve o an üzerimde bulunan tabancamı çıkararak tamamen korkutmak amacıyla ayağının olduğu bölgeye doğru yani ayağını hedef almadan yakın bir bölgeye yere doğru iki el ateş ettim.”

Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Delioğlu ise ifadesinde, Aslan’ı hiç görmediğini ve kesinlikle tanımadığını söyledi. Delioğlu, “Bu şahısları ben ilk defa görüyorum ve daha önceden hiçbir şekilde yüz yüze ve herhangi bir iletişim kanalıyla irtibat kurmadım. Bu şahısı başkalarının yönlendirmiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak husumetimin bulunduğu veya aramızda sorun bulunan kimse olmadığı için de kimseden şüphelenmiyorum” dedi.