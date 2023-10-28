AKP’li belediye başkanından Atatürk ’süz 29 Ekim afişi ‘Cumhuriyeti sen mi kurdun Zeynel Başkan’

Afişleri gören vatandaşlar sosyal medyada, “Cumhuriyeti sen mi kurdun Zeynel Başkan” diyerek eleştirdi.

Afişlerde Sadece Beyazgül’ün Fotoğrafı Var

Beyazgül’ün, kentin her yerine astırdığı ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun’ yazılı afişlerde sadece kendi fotoğrafının yer alması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının bulunmaması dikkat çekti. Ayrıca Beyazgül’ün, soyadını büyük harflerle yazdırdığı da görüldü.

AKP’li Başkanvekilinden de Eleştiri Geldi

Sosyal medyada gündem olan afişler, kentte de tepki topladı. Beyazgül’ü eleştirenler arasında AKP’li bir isim de vardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin eski AKP’li başkanvekili Bilal Tekaltı, sosyal medyada şöyle yazdı: “Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ü neden anmıyorsunuz diye imama tepki gösterenler bu reklam afişlerine diyecek sözleri var mı acaba? @zabeyazgul kendini M.K. Atatürk’ten bile üstün görüp, sadece kendi resmini asmış.”