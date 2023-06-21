AKP'li belediye başkanından gazetecilere hakaret ve tehdit

Mardin’in Midyat İlçesinin AKP’li Belediye Başkanı Veysi Şahin ilçedeki STK temsilcileri ve kanat önderleriyle yaptığı toplantı sırasında hem gazetecilere hakaret etti hem tehdit etti.

AKP'li belediye başkanından gazetecilere hakaret ve tehdit

AKP’li Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede bulunan STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

STK ve Kanat önderleriyle yapılan toplantının son bölümünde söz alarak gazeteciler ile ilgili konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin Gazetecilere, 'gazeteci müsveddesi' diyerek şunları söyledi:

GAZETECİLERE GAZETECİ MÜSVEDDELERİ DİYEREK HAKARET ETTİ

“Süreç çok önemli bazı gazeteci müsveddeleri çok olumsuz bir taş yada bir çok çukuru gördüklerinde yada akan bir suyu gördükleri zaman sosyal medyada bakın belediye hizmetleri diye yayın yapıyorlar. Bu arkadaşları da ikaz ediyorum. Lütfen kendilerine çeki düzen versinler.”

“SENDEN KORKMUYORUZ BAŞKAN BEY”

Halktv muhabiri Ferit Demir yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

“Mardin-Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ilçede STK ve Kanaat önderleri ile yaptığı toplantıda Gazetecilere "gazeteci müsveddeleri" diyerek hakaret edip bir de "kendinize çeki düzen verin" diyerek tehtit ediyor..

Senden korkmuyoruz başkan bey.. o sözleri sana iade ediyoruz.”

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