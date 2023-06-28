İBB’ye bir engel daha. İBB’nin engellilere tahsis ettiği spor salonu kapatılıp AKP’ye verildi

Editör: Ayşe Memiş

İstanbul’da otizm ve down sendromlu çocuklarla engellilerin yararlandığı spor salonunun mahkeme kararıyla kapatılıp AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne verildiği ortaya çıktı.

İBB CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarık Balyalı açıklamasında bu tesiste seçimlerden önce sadece ‘bir avuç AKP’li milletvekili ve üst düzey yöneticinin yararlanabildiğini‘ belirtti.

Balyalı, Twitter’dan şunları yazdı:

İBB nasıl engelleniyor diye soranlara anlatmanız için size çarpıcı bir örnek sunmak istiyorum.

AKP’nin Ümraniye’li İBB Meclis üyeleri meclisteki çoğunluklarına dayanarak, fotoğrafını sunduğum önergeyle 2020 yılında İBB’ye ait 2 Kültür Merkezi ve 1 Spor Merkezinin İBB’nin elinden alınarak, Ümraniye Belediyesine tahsisini istedi.

Bu karara CHP’li Üyeler olarak “Red” verdik. İBB Başkanımız “veto” etti. Teklif yasal zorunluluk nedeniyle tekrar İBB Meclisine geldi. AKP’li Meclis Üyeleri tarafından tekrar “kabul” edildi ve mahkeme aşaması başladı.

Tahsis istenen yerlerden bir tanesi AKP’li milletvekilleri ve üst düzey yöneticilerinin popüler sitesi ‘Yeşil Vadi’ sitesinin içinde. Bu tesisten geçmiş dönemde sadece site içindeki “bir avuç insan” yararlanmış. (Ortalama 150 kişi)

Dönem değişti ve Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. İBB Spor İstanbul’un işlettiği bu tesis yeni yönetimin vizyonuyla ‘bir avuç insandan’ başta Otizmliler ve Down Sendromlu çocuklar olmak üzere 1000’den fazla özel insana hizmet eder hale dönüştürüldü.

Şimdi bu tesisi mahkeme kararı nedeniyle kapatmak ve Ümraniye Belediyesine devretmek zorundayız.

Sonuç itibariyle bir avuç insana tahsis edilen spor salonunu biz engelliler için özel spor merkezi haline getirmiştik. Siyaset, engelli, özel birey dinlemedi ve İBB’nin tesisini elinden aldı.