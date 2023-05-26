AKP'li belediye başkanından personele ‘Erdoğan baskısı’ iddiası: Oy verip fotoğrafını çekin

Zonguldak’ta Kilimli Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Kamil Altun'un, belediye personeline pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip, oy pusulasını cep telefonuyla çekmeleri konusunda baskı uyguladığı öne sürüldü.

AKP'li belediye başkanından personele ‘Erdoğan baskısı’ iddiası: Oy verip fotoğrafını çekin

Zonguldak’ta AKP'li Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un personeline, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeleri ve oy pusulasının fotoğrafını çekmeleri konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir’in haberine göre; iddialar üzerine, belediye hoparlöründen yasal seçim konuşmasını yapan CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, "Efendi kul ilişkisini zorlayan bu iddialar karşısında seçim günü sandıkların bulunduğu kabinlere cep telefonu ile girilmesini engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU EFENDİ-KUL İLİŞKİSİNİ ZORLAYAN BİR TALEP"

Sarıal konuşmasında, şunları kaydetti:

"Kilimli Belediyesi'nde çalışan personele pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeleri konusunda baskı yapıldığını öğrendik. Sandık görevlileri ve müşahit arkadaşlarla yaptığımız toplantıda bu konuda kendilerine eğitim verdik. Yasal olarak oy sandığının bulunduğu kabine cep telefonu ile girilemez. İlçe Seçim Kurulu'nun bu konuda kesin talimatı var. Sandık görevlilerimizin ve müşahit arkadaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini istedik. Bu efendi-kul ilişkisini zorlayan bir talep. Bu baskıya asla müsaade etmeyeceğiz. Halkın özgür iradesine müdahaleye geçit vermeyeceğiz."

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı Yaşam
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı
Sinan Oğan'ın 'yeğeni' olduğunu iddia eden vatandaştan Kılıçdaroğlu’na destek: Dayım yanlış yaptı Güncel
Sinan Oğan'ın 'yeğeni' olduğunu iddia eden vatandaştan Kılıçdaroğlu’na destek: Dayım yanlış yaptı
14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti Yaşam
14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı Yaşam
Eyüpsultan’da damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' açıklaması: Ne kadar entel dantel varsa davet ettik Güncel
Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' açıklaması: Ne kadar entel dantel varsa davet ettik
Resmi Gazete’de yayımlandı: Borç yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı Güncel
Resmi Gazete’de yayımlandı: Borç yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı