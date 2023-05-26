AKP'li belediye başkanından personele ‘Erdoğan baskısı’ iddiası: Oy verip fotoğrafını çekin

Zonguldak’ta AKP'li Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un personeline, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeleri ve oy pusulasının fotoğrafını çekmeleri konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir’in haberine göre; iddialar üzerine, belediye hoparlöründen yasal seçim konuşmasını yapan CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, "Efendi kul ilişkisini zorlayan bu iddialar karşısında seçim günü sandıkların bulunduğu kabinlere cep telefonu ile girilmesini engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU EFENDİ-KUL İLİŞKİSİNİ ZORLAYAN BİR TALEP"

Sarıal konuşmasında, şunları kaydetti:

"Kilimli Belediyesi'nde çalışan personele pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeleri konusunda baskı yapıldığını öğrendik. Sandık görevlileri ve müşahit arkadaşlarla yaptığımız toplantıda bu konuda kendilerine eğitim verdik. Yasal olarak oy sandığının bulunduğu kabine cep telefonu ile girilemez. İlçe Seçim Kurulu'nun bu konuda kesin talimatı var. Sandık görevlilerimizin ve müşahit arkadaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini istedik. Bu efendi-kul ilişkisini zorlayan bir talep. Bu baskıya asla müsaade etmeyeceğiz. Halkın özgür iradesine müdahaleye geçit vermeyeceğiz."