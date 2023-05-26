Erdoğan'ın PKK hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Aktütün'de 17 şehit verdikten sonra söylemişti

Seçimler öncesi muhalefeti terör örgütleriyle ilişkilendiren Erdoğan'ın PKK hakkında geçmişte söyledikleri broşür yapılarak dağıtılmaya başlandı.

Erdoğan'ın PKK hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Aktütün'de 17 şehit verdikten sonra söylemişti

Seçim öncesi muhalefeti terörle yan yana getiren açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’la geçmişte söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

“Bay Bay Kemal HDP ve PKK ne diyorsa onu söylüyor.”, “Terör örgütünün rüzgarıyla yelkenlerini şişirenlere gerekli cevap verilecek.” diyen Erdoğan’ın geçmişte tam tersi sözler söylediği akıllara geldi.

AKTÜTÜN SALDIRISINDAN HEMEN SONRA 'PKK'LILAR DÜŞMAN DEĞİL' DEDİ

3 Ekim 2008 tarihinde 17 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan Aktütün karakol baskını sonrası Erdoğan, terör örgütü PKK’yı düşman olarak nitelendirmemiş ve "PKK'lılar düşman değil suçlu olarak görülmeli.” demişti.

Erdoğan, 2012 yılında MİT’in terör örgütü PKK ile görüştürülmesiyle ilgili, “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan bana söylesin.” ifadelerini kullanmıştı.

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BROŞÜR YAPILDI

Öte yandan Türkiye’nin bir çok noktasında sokaklara, üzerinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylenen “PKK düşman değil” ve “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan bana söylesin” sözlerinin yer aldığı broşürler atıldığı görüldü.

MANSUR YAVAŞ DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş da bu sözleri gündeme getirerek Erdoğan'a tepki göstermişti. geçmişteki sözlerini hatırlattı. Yavaş, Erdoğan’ın “PKK düşman değil” ve “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin” sözlerinin yer aldığı gazete manşetlerini yayında gösterdi.

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