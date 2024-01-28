Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Kaynak: AA
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalarda gözler gelecek hafta ABD Merkez Bankasının açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi.

Merkez bankalarının martta, faiz indireceğine dair beklentiler, güç kaybediyor. Para piyasalarında fiyatlamalar, Fed'in Ocak ayının son iş gününde faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıyor. Mart ayında faiz indirmeye başlayacağına dair ihtimaller ise kan kaybediyor. Şu anda yüzde 46'ya geriled.

MARTA FED GÜVERCİN HAMLESİ YAPACAK MI?

Enflasyona karşı şahin adımlarla ilerleyen Fed'in mart ayından sonra güvercin hamlelerine geçeceğine yönelik hamleler yapmasına yönelik beklentiler zayıfladı. Dünya genelinde de merkez bankalarının faiz indirimlerine geçip geçmeyeceğine yönelik soru işaretleri varlığını sürdürüyor.

YUMUŞAK İNİŞ OLACAK MI?

ABD'de enflasyon hız kesmesiyle birlikte ekonomiden gelen olumlu sinyaller 'yumuşak iniş' ihtimalini yükseltti. Dolar endeksi ise üst üste dördüncü haftayı da yükselişle tamamladı. Fed'in güvercin adımlarının geçikme ihtimaline karşı, altının onf fiyatı baskılanıyor. Altının ons fiyatı bu nedenden dolayı 2 Bin 19 dolara düştü. Ortadoğu'daki gerilim, Brent fiyatlarını da yükseliş yönünde etkiledi. Bir haftada tam yüzde 6 yükseliş gösteren Brent petrol 80 dolar aştı 83 dolara dayandı.

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