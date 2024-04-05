Mehmet Metiner hangi ismin bakan yapılacağını duyunca çıldırdı: Bu kadar pişkinliğe pes vallahi

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Metiner hangi ismin bakan yapılacağını duyunca çıldırdı: Bu kadar pişkinliğe pes vallahi
Seçimlerin ardından AKP eski milletvekili Mehmet Metiner’den partisine zehir zemberek açıklamalar geldi. Metiner, AKP’nin seçimleri kaybeden bir büyükşehir belediye başkan adayının bakanlık için adının geçmesine tepki gösterdi.

AKP’de yerel seçimlerin hezimetle sonuçlanmasının ardından tartışmalar başladı. AKP eski milletvekili Mehmet Metiner’den art arda partisinin adaylarını ve politikalarını eleştiren açıklamalar geldi.

Memleketi Adıyaman’da seçimlerin kaybedilmesinin sorumlusu olarak gördüğü Zeynel Abidin Beyazgül’ü 31 Mart’ın ardından topa tutmuştu.

Metiner bu kez isim vermeden bir büyükşehirde seçimleri kaybeden adayın çevresine ‘ben çok yakında bakan olacağım’ dediğini iddia etti.

“Bu kadar pişkinliğe pes vallahi! Şimdi o şehir bu iddiayla çalkalanıyor!” diyen Metiner, “Biz nerde hata yaptık, bundan sonra nasıl ders alırız, partimizi eskisinden daha nasıl güçlü kılarız diye düşünürken birileri şahsi ikballerinin peşinde koşuyor hala” ifadelerini kullandı.

İşte Metiner’in sosyal medyadan “Düşün yakamızdan artık” başlığıyla yaptığı paylaşım:

"ŞİMDİ O ŞEHİR BU İDDİAYLA ÇALKALANIYOR"

Bir Büyükşehrimizin belediye başkan adayı sadece kaybetmekle kalmadı, daha önce kazanılan birden fazla ilçe belediyelerinin kaybedilmesine de sebebiyet verdi.

Kalkıp kenara çekileceğine şimdi de kendisiyle aynı soy ismi taşıyan ve seçim döneminde de yanında taşıyan birinci derecedeki akrabası üzerinden “Ben çok yakında Bakan olacağım!” diye bir haberi tedavüle sokuyor.

Bu kadar pişkinliğe pes vallahi!

Şimdi o şehir bu iddiayla çalkalanıyor!

Biz nerde hata yaptık, bundan sonra nasıl ders alırız, partimizi eskisinden daha nasıl güçlü kılarız diye düşünürken birileri şahsi ikballerinin peşinde koşuyor hala.

Sanki çok başarılı da.

Narsisizme varan egosuyla kaybettirdiği yetmiyormuş gibi şimdi de ya kendini gündemde tutmak ya da “Ben bakan olarak geliyorum, Cumhurbaşkanı benden vazgeçmez, ayağınızı ona göre denk alın” yollu aba altından sopa göstermek istiyor.

Parti geçmişi ve dava anlayışı olmayanın birilerinin bizi düşürdüğü hale mi yanalım yoksa hala ona itibar gösteren içimizdekilerin haline mi?

Bir düşün yakamızdan artık.

Biz size başarısız olduğunuz halde koltuk sağlamak veya devlet katında itibar sağlamak için var değiliz.

Artık partimiz de bu tıynetteki kişileri başımıza taç etmekten vazgeçsin gayrı.

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