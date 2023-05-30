AKP’li belediye seçimin hemen ardından cami ve türbe yıktı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

CHP’nin cami yıktığı yalanını yıllarca söyleyen AKP’lilerin yol yapmak için cami yıkığı ortaya çıktı. Çorum’un Karakeçeli mahallesinde 2014 yılında açılan cami ve türbenin yol yapmak için yıkıldığı öğrenildi. Galip Kuşçuoğlu Vakfı’na ait olan caminin yapımına 2009 yılında başlanırken 2014 yılında ise ibadete açıldı.

Çorum Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, yıkımı gerçekleşen caminin açılışını dönemin AKP'li belediye Başkanı tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, caminin yapımına nakdi destek ve doğalgaz tesisatının yapılması için yardımda bulunduğunu söyledi.

YOL YAPMAK İÇİN CAMİYİ YIKTILAR

Takvimler 2023’ü gösterdiğinde ise Çorum Belediyesi imar planında düzenlemeye gitti. Belediyenin yeni düzenlemesi sonrası yapılan yol çalışması ile caminin yolun ortasında kaldığına karar veriliyor. CHP’li Yılmaz, belediyenin acele kamulaştırma kararı aldığını ve kamulaştırma bedelinin camiye yaptıran vakfa ödediğini söyledi. Yılmaz, Galip Kuşçuoğlu Vakfı’nın kamulaştırmayı kabul etmeyerek mahkemeye gittiğini ancak belediyenin mahkeme kararı ile camiyi yıkmak için harekete geçtiğini söyledi.

Yılmaz, AKP’lilerin yıllarca CHP’nin cami yıktığı yalanını söylediğine dikkat çekerek, AKP’nin zamanı ve yeri geldiğinde, çağın şartlarına uygun bir imar düzenlemesi ilen cami yıkabildiğini söyledi.