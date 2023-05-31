AKP’li Belediye’nin cami yıkmasına tepki: Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Cami yıkıyorsunuz

Editör: Özlem Kıral

AKP'li Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol yapım çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerindeki caminin mahkeme kararıyla 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürelerin dolması üzerine yıkımına başladı.

VATANDAŞLARDAN CAMİ YIKIMINA TEPKİ

Belediye ekiplerinin yıkım işlemlerine başladığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar yıkıma tepki gösterdi.

Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler yıkım ekipleri ile yaşadığı tartışmada isyan etti.

Güler, “Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Bugün camiyi yıkıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Güler’in cümlesi:

"Memleketi ne hale getirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bu insanlarla iç içeyim bu camiyi yaparken ne kadar mücadele ettiklerini gördüm. Bir daha bana İHA’lar, insan haklarına yardımlaşma, Filistinli kardeşlerim derse inanmayacağım. Müslümanlık için yaptığınız hiçbir şeye inanmayacağım. Burada bu kadar Müslüman bu cami yıkılmasın istiyor. Siz bunu yıkıyorsunuz Müslümanlık için yapmıyorsunuz.

Gerekirse Tayyip Erdoğan gelecek. Nasıl oy aldı, bu camiyi yıkmak için oy almadı. Cami mihraplarında özgürce namaz kılmak için aldı. Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Bugün camiyi yıkıyorsunuz. Bugün ben nasıl inanacağım sözlerinize? Bana dün pazarcı diyor ki, 'Şevkat Hanım, Tayyip Erdoğan gelmeseydi bugün bu pazarı açamazdık' diyor. Bak bugün diyeceğim o pazarcıya geldi ve camiyi yıkıyor. Nasıl açıklayacağım pazarcıya nasıl? Nasıl açıklayacağım? Koskoca belediye, imarı Allah mı yapıyor? Siz kendiniz siz kullar ayarlıyorsunuz. Nasıl ayarlayamazsınız bunu. Hangi müteahhitler? Getirin o müteahhitleri karşıma getirin. O Halil İbrahim Aşgın buraya gelecek."