AKP’li Belediye’nin cami yıkmasına tepki: Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Cami yıkıyorsunuz

AKP’li Çorum Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları nedeniyle cami yıkmasına tepki gösteren bir vatandaş, “Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Bugün camiyi yıkıyorsunuz” dedi.

AKP’li Belediye’nin cami yıkmasına tepki: Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Cami yıkıyorsunuz

Editör: Özlem Kıral

AKP'li Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol yapım çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerindeki caminin mahkeme kararıyla 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürelerin dolması üzerine yıkımına başladı.

VATANDAŞLARDAN CAMİ YIKIMINA TEPKİ

Belediye ekiplerinin yıkım işlemlerine başladığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar yıkıma tepki gösterdi.

Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler yıkım ekipleri ile yaşadığı tartışmada isyan etti.

Güler, “Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Bugün camiyi yıkıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

uhkiujkmocl.jpg

Güler’in cümlesi:

"Memleketi ne hale getirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bu insanlarla iç içeyim bu camiyi yaparken ne kadar mücadele ettiklerini gördüm. Bir daha bana İHA’lar, insan haklarına yardımlaşma, Filistinli kardeşlerim derse inanmayacağım. Müslümanlık için yaptığınız hiçbir şeye inanmayacağım. Burada bu kadar Müslüman bu cami yıkılmasın istiyor. Siz bunu yıkıyorsunuz Müslümanlık için yapmıyorsunuz.

Gerekirse Tayyip Erdoğan gelecek. Nasıl oy aldı, bu camiyi yıkmak için oy almadı. Cami mihraplarında özgürce namaz kılmak için aldı. Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Bugün camiyi yıkıyorsunuz. Bugün ben nasıl inanacağım sözlerinize? Bana dün pazarcı diyor ki, 'Şevkat Hanım, Tayyip Erdoğan gelmeseydi bugün bu pazarı açamazdık' diyor. Bak bugün diyeceğim o pazarcıya geldi ve camiyi yıkıyor. Nasıl açıklayacağım pazarcıya nasıl? Nasıl açıklayacağım? Koskoca belediye, imarı Allah mı yapıyor? Siz kendiniz siz kullar ayarlıyorsunuz. Nasıl ayarlayamazsınız bunu. Hangi müteahhitler? Getirin o müteahhitleri karşıma getirin. O Halil İbrahim Aşgın buraya gelecek."

aa.jpg

666.jpg

İlgili Haberler
AKP’li belediye seçimin hemen ardından cami ve türbe yıktı
Öne Çıkanlar
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Son Haberler
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi... Spor
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi...
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi Güncel
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı Dünya
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı Sağlık
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun Ekonomi
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Güncel
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek?