Kabine ne zaman açıklanacak. Mehmet Şimşek görev alacak mı. AKP MYK sonrası Ömer Çelik duyurdu

AKP MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Seçim süreciyle ilgili konuşan Çelik, yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı ve Mehmet Şimşek'in görev alıp almayacağı sorularını da yanıtladı.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzdeki 5 yıllık dönem Türkiye Yüzyılı için altın değerinde bir dönem olacak. Önceliğimizin depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olacak. Helalleşme sözle olmaz, davranışla olur. Depremzede vatandaşlarımıza yönelik hadiseler göstermiştir ki, birilerinin helalleşme diye bahsettiği hadise, tamamen altı boş, yalanlarla olmuştur.

'SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜRECEK BİR OLAY OLMADI'

14 Mayıs'tan önce CHP Genel Başkanı çıkıp, 'Aman 14 Mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın' diye provokasyon yapmıştı. Ama herkes gördü ki gayet huzur içerisinde, ufak tefek olaylar hariç sandığa gölge düşürecek bir olay olmadı. Milletimizin bu sağduyusu, demokrasimizin gücü siyasi tarihimiz içinde defalarca test edilmiştir. Bolca demokrasi söylemi kullanarak değiştiklerine dair izlenim vermeye çalıştılar. Gördük ki, değişen hiçbir şey yok. Bütün bu söylemlerin ardında katı statüko en katı şekilde duruyor. Bütün bu süreç seçim boyunca net şekilde görüldü.

'SANDIĞA SAYGI GÖSTERME KONUSUNDA SABIKASI OLAN BİZ DEĞİLİZ'

Türkiye ilk defa ikinci turu deneyimledi. Aylarca CHP yandaşı gazeteciler, yorumcular bize sürekli olarak kendilerine şu cevabı vermemizi istediler, 'Seçim sonucu farklı çıkarsa saygı gösterecek misiniz?' diye. Sandığa saygı gösterme konusunda sabıkası olan biz değiliz. Yerel seçimlerde kazandığımız da kaybettiğimiz yer olduğunu da söyledik. Tablo rakip kazandığı zaman onu tebrik ettiğimiz şekilde sonuçlandı. Aylarca bu suçlamaları yöneltenler 14 Mayıs gecesi iki belediye başkanının çıkıp da '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur' gibisinden kendilerinin olmayan sistemlerinin olmayan verilerini bir kere daha millet iradesine dayatma içinde olduklarını gördük. Asıl provokasyonun oradan geldiği görüldü.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BİR KERE DAHA ONAY ALMIŞTIR'

Herkes rahatça siyasi faaliyetlerini yürüttü. Bazı olaylar olduğunda bu tip siyasete dönük şiddeti topyekun kınadık. Bütün dünyanın takibi neticesinde Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı açık ara bir galibiyetle seçimi sonuçlandırdı. Sonuçlar, Türkiye Yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi. Atatürk'ün 100 yıl evvel cumhuriyeti ilanından 100 yıl sonra Türkiye Yüzyılının ilan edilmesine geldiğimizde demokrasimiz büyük sınavlar verdi. Bu demokrasi sınavında hem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir kere daha onay almıştır. Bütün vatandaşlarımız kazanmıştır. Türkiye'nin önü açıktır. Dünden itibaren cumhurbaşkanımızı arayan liderlerin aradıklarında söyledikleri şey, 'Yeni dönemde Türkiye ile güçlü bir ilişki yönetmek istiyoruz' oldu. Çok geniş bir coğrafyada cumhurbaşkanımızı tebrik ettiler. Türkiye'deki seçimler dünya tarafından yakından izlendi. Herkes Türkiye'deki yeni dönemi heyecanla karşılamıştır.

'VERİLERİ TOPLAMAYLA İLGİLİ MEKANİZMAMIZ SAAT GİBİ İŞLEDİ'

Dünyanın çeşitli yerlerindeki cumhurbaşkanımızı sevenler, seçim sonucunu tatlı dağıtarak kutladı. İnsanlar tatlı yapıyorlar, cumhurbaşkanımız kazandı diye komşularına götürüyorlar. Ülkemizin sevincine katılan, dünyanın her tarafında Türkiye'yi seven gönlü zengin insanlara saygılarımızı iletmek isteriz. Karşımızdaki adayın CHP başta olmak üzere bütün sistemdeki veri akışı çökerken, bizde burada Ali İhsan Yavuz başkanlığındaki verileri toplamayla ilgili mekanizmamız saat gibi işlemiştir.

'DEĞİŞİM AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NDA TEMSİL EDİLMEKTEDİR'

Bütün siyasi partilerden vatandaşlarımız gitsinler sandıkların başında dursunlar dedik. Biz kendi ittifakımızdaki partilere söylediğimiz gibi, diğer partilerdeki vatandaşlarımıza da söyledik. Bu sorumluluğu alan bütün siyasi partilerden vatandaşlarımıza da şükranlarımızı sunmak isteriz. CHP adayına verilen oyların değişime verilen oy gibi bir değerlendirme yapılıyordu. Bunun da boş bir analiz olduğu ortaya çıktı. Değişim AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda temsil edilmektedir.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENELİM'

Bazen sosyal medyada bazı genç arkadaşlarımızın, kadın vatandaşlarımızın videoları paylaşılıyor. Seçim sonuçlarından kendisini ötekileştirilmiş hissettiğini ifade eden. Bu duygular kendilerinin destekledikleri siyasi partiler tarafından ortaya konulmuş neticelerdir. Biz hiçbir vatandaşımızın üzülmesini, ötekileştirilmesini istemeyiz. Burası hepimizin vatanıdır. Herkes müsterih olsun. Hiç kimse bir diğerinin hayat tarzı üzerinde baskı kuramaz. Yıllarca bu ülkede insanların kılık kıyafetine karışıldı. Bu acıların tekrar yaşanmasına ya da başka türlü yaşanmasına hiçbir şekilde müsaade edilmesi mümkün değildir. Bazı vatandaşlarımızın kendisini incinmiş hissetmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Bu ülkeyi ileriye götürmek için hangi partiye oy vermiş olursa olsun, her bir vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Seçimler siyasi husumet konusu değildir. Seçimlerde kaybeden siyasi liderler olur. Hangi partiye oy verirse versin bütün vatandaşlarımız kazanmıştır. Türkiye'nin geleceğine güvenelim.

KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK, milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin töreni olacak. YSK'nın cumhurbaşkanlığı kesin sonucunu açıklaması gerekiyor. YSK açıkladıktan sonra yemin töreninin yapıldığı akşam hem kabine açıklanmış olacak, hem tören olacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Henüz net bir program yok.

MEHMET ŞİMŞEK GÖREV ALACAK MI?

Mehmet Bey yakın bir arkadaşımız. Cumhurbaşkanımız da Mehmet Bey ile görüşmeler yapıyor. Mehmet Bey partimizin içinden bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu tamamen cumhurbaşkanımızın takdirindedir."