AKP’li belediye temizlik işleri için Mercedes aldı. Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Gazete Duvar’dan Ardıl Batmaz’ın haberine göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nca ‘vektörlerle mücadele ve temizlik işleri’ adı altında gerçekleştirilen ihale için 30 adet binek araç talep edildi. Bu araçların 20 adedinin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, 10 adedinin ise ihaleyi yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı çalışacağı belirtildi. Ancak Sayıştay denetçileri, binek araçların temizlik ve zararlı canlılarla mücadele kapsamında gerçekleştirilecek iş ile hiçbir bağlantısının olmadığını tespit etti.

Sayıştay denetçileri, söz konusu araçların, belediyenin yönetici kadrolarında ve çeşitli birimlerde yer alan personelin genel ve sürekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ihaleye dâhil edildiği ve mevcut durumda başkanlık dâhil olmak üzere çeşitli birimlerde hizmet aracı olarak kullanıldığını belirtti.

İhale kapsamında kiralanan araçlar ise şu şekilde: 1 adet Mercedes-Benz Viano, 1 adet Volkswagen Passat, 1 adet Skoda Octavia, 4 adet Skoda Superb, 19 adet Peugeot 301.

"EŞİTLİK VE LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRI BİR DURUM ORTAYA ÇIKMAKTADIR"

Sayıştay raporunda, belediye tarafından özel kalem müdürlüğü kadrosuna gerçekleştirilen atamaların, memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi olarak kullanıldığı da tespit edildi.

Raporda, 23.12.2019 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan bir personelin 16 gün sonra, 28.12.2020 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan başka bir personelin de bir gün sonra belediyede memur kadrosuna nakledildiği belirlendi. 27.10.2021 tarihinde ise özel kalem müdürü olarak atanan bir personelin, 01.11.2021 tarihinde Sağlık ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesinde memur olarak göreve başladığı tespit edildi:

“…Sonuç olarak özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılmakta bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır.”

HAZİNENİN TAŞINMAZI BELEDİYEYE VE VAKIFLARA AKTARILMIŞ

Raporda ayrıca mülkiyeti Hazine’ye ait olup yarım kalan inşaatının tamamlanması için belediyeye tahsis edilen taşınmazın, amacı dışında bir vakfa ve belediyenin şirketine tahsis edildiği de tespit edildi. Tahsis edilen taşınmazın amaç dışı kullanılamayacağına dikkat çekilen raporda, “(…) Malatya Cazibe Merkezi’nin (5 adet Kerpiç Konağın) yarım kalan inşaatının tamamlanması ve yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılarak Malatya turizmine kazandırılması için 19.06.2015 tarihinde bakanlığa olan tahsisinin kaldırılarak, belediyeye 10 yıllığına tahsis edildiği görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Malatya Cazibe Merkezi’nde bulunan bu taşınmazlardan; iki adet dairenin kullanım hakkının 12.07.2017 tarihinde 9 yıllığına bir vakfa, 2 adet dairenin de kullanım hakkının 20.02.2018 tarihinde 10 yıllığına belediyenin personel şirketine bedelsiz olarak meclis kararı ile devredildiği belirtildi:

“Devir protokolü ve meclis kararında söz konusu taşınmazların Malatya turizminin geliştirilmesi amacı ile kullanılacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. (…) Belediyenin mülkiyetinde bulunmayan taşınmazları üçüncü kişilere tahsis etmesi hukuken mümkün değildir.”

YENİ MALATYASPOR’DAN KİRA ALACAĞI TAHSİL EDİLMEDİ

Sayıştay denetçilerinin bir diğer bulgusu ise Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeni Malatyaspor Kulübü arasında tanzim edilen kira sözleşmelerinden doğan yasal faizler dâhil toplam 2,3 milyonu lirayı aşkın kira alacağının tahsil edilmediği oldu. Yapılan değerlendirmede; bu uygulamanın Süper Lig’de mücadele eden profesyonel bir spor kulübüne yapılan ‘ayni yardım niteliği taşıdığı’ belirtildi.

‘HAYIR ÇARŞISI’ AVM VE OTELE DÖNÜŞMÜŞ

Raporda, belediye tarafından gerçekleştirilen 11 milyon 326 bin liralık ‘Eski Yimpaş Binası 1. Etap Tadilat ve Güçlendirme Yapım İşi’ ve 29 milyon 980 bin liralık ‘Gençlik Etüt ve Eğitim Merkezi Yapım İşi’ ihalelerinin, öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihale edildiği de belirlendi.

Pazarlık usulünün, istisnai bir ihale usulü olduğu ve Kanun’da belirtilen özel hallerde kullanılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, “Eski Yimpaş Binası için 1. Etap Tadilat ve Güçlendirme Yapım konusu taşınmazın güçlendirilmesine yönelik olup ‘Hayır Çarşısı’ olarak planlanmış, sonrasında ise ilgili taşınmaz farklı bir ihaleye konu edilerek yatırım ve işletme hakkı kapsamında alışveriş merkezi ve otel inşaatına dönüştürülmüştür. 17.11.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan bu iş kapsamında 17.06.2021 tarihine kadar binalarda mevcut yapıların sökümü dışında güçlendirmeye ilişkin herhangi bir iş yapılmamıştır…” denildi.

Sekiz aylık süre zarfında mevcut işin yüzde 3,67’sinin tamamlandığı belirtilen raporda, 26.10.2021 tarihinde proje değişikliğine gidildiği ve 61 kalem işin bir kısmı proje kapsamından çıkarılarak bunların yerine yeni fiyat yapmak suretiyle iki iş kaleminin eklendiği yer aldı. Bu durum karşısında yükleniciye 210 gün süre uzatımı verildiği belirlenirken, Sayıştay denetçilerinin görüşü ise, “Kovid 19 salgını ve Elazığ Depremi gerekçe gösterilerek, acil olarak bitirilmesi gerektiği iddiasıyla pazarlık usulü ile ihale edilen söz konusu iş için proje değişikliği nedeniyle 210 gün ilave süre verilmesi ve farklı bir ihale ile yatırım ve işletme hakkı kapsamında alışveriş merkezi ve otel inşaatına dönüştürülmesi idarenin gerekçelerinin gerçekçi olmadığının göstergesidir” şeklinde oldu.