AKP’li belediyeden parsel parsel oyun. Yandaş müteahhide 100 milyon liralık rant sağlandı

AKP’li Mamak Belediyesinin yandaş müteahhit için yaptığı parsel oyunu ortaya çıktı. Yapılan değişiklik ile arsanın metrekaresi 100 liradan 10 bin liraya çıktı. Yandan müteahhit ise böylece 100 milyon liralık rant elde etti.

AKP’li belediyeden parsel parsel oyun. Yandaş müteahhide 100 milyon liralık rant sağlandı

Ankara’da Mamak Belediyesi tarafından yapılan imar parselasyonu ile yandaş müteahhide rant sağlandığı iddia edildi. İmrahor Vadisi’nin en kıymetli yerlerinden biri olan Doğukent Caddesi ve çevresinin parselasyon planı süreci devam ederken plana E.E. isimli bir kişi için 2 parsel yerleştirildi. Ankara otobanının dışında metrekaresi 100 TL olan arsa parselasyon kapsamında kuş uçuşu 5 kilometre öteye taşınarak Doğukent Bulvarı’na geldi. Yeni arsanın metrekare değeri ise 10 bin TL oldu. Böylece müteahhide 100 milyon TL’lik bir rant sağlandığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, parselasyonun imar yasasının ruhuna aykırı olduğunu belirtti. E.E. adlı kişiye ait firmanın devletten pek çok iş aldığına da dikkat çeken Akdoğan, “Bu firma 21 sene önce kurulmuş. Kurulduğu ilk günden itibaren de TCDD’ye, karayollarına, AKP’li belediyelere iş yapıyor. Toplu konut ve kentsel dönüşüm işlerini alıyor. Bu firma ile Mamak Belediyesi arasındaki ilişkiler, özellikle de belediye meclis üyesi Mustafa Gök ve belediye başkanı danışmanı İbrahim Arslan arasındaki ilişki ve bağlantı sorgulanıyor” ifadelerini kullandı.

‘ENSENİZDEYİZ’

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ranttan haberdar olmadığını söylemesinin imkânsız olduğunun altını çizen Akdoğan, askıdaki parselasyon planına yurttaşların itiraz ettiğini ve bu itirazın da belediye encümeni tarafından yok sayılarak reddedildiğini belirtti.

Yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Akdoğan, “Birilerine Mamaklının arsalarını peşkeş çekmekten sizi menederiz. Konu vatandaşın hakkı ise ensenizdeyiz” ifadelerini kullandı.

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