AKP'li belediyelerden ihale kıyağı. Gençlik Kolları üyesine 24 milyon TL akıttılar

AKP Gençlik Kolları'nda geçmişte bir süre çalışan Ali Uğur Aktepe'nin, Başakşehir Belediyesi'nden son 7 yılda 22 ihale aldığı ortaya çıktı. Aktepe'nin aldığı ihaleler toplam 24 milyon 644 bin TL'ye tekabül ediyor.

AKP'li belediyelerden ihale kıyağı. Gençlik Kolları üyesine 24 milyon TL akıttılar

AKP Başakşehir Gençlik Kolları'nda bir süre görev alan Ali Uğur Aktepe, 2016 yılında ZNA Teknoloji Bilişim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şirketi'ni kurdu. Aktepe'nin 100 bin TL sermayeyle kurduğu bu şirket, AKP'li Başakşehir Belediyesi'nden toplam 24 milyon 644 bin TL tutarında 22 ihale kazandı.

2016'DAN BERİ İHALE ALIYOR

ODA TV'den Berna Kılıç'ın haberine göre; Aktepe'nin 13 Haziran 2016'da kurduğu ZNA Teknoloji Bilişim Hizmetleri şirketi, ilk ihalesini Başakşehir Belediyesi'nden 9 Kasım 2016 tarihinde aldı.

Şirketiyle son 7 yılda 22 ihale alan ve rekoru elinde bulunduran Aktepe, son olarak 12 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen ve 9 milyon 532 bin 860 TL değerinde olan "Elektronik Ve Sarf Malzeme Alımı" ihalesini kazandı. İhalenin sözleşmesi 27 Temmuz 2023 tarihinde imzalandı.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN DE İHALE ALMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Aktepe'nin şirketi Başakşehir Belediyesi'ne ek olarak, AKP'li Sultangazi Belediyesi'nden de 4 ihale kazandı. Bu ihalelerin toplam değeri 2 milyon 763 bin TL olarak belirlendi.

Ali Uğur Aktepe’nin ayrıca, 2014 yılında 100 TL sermaye ile kurduğu bir şahıs şirketi de mevcut.

BABA OĞUL AKP'DELER

İhale şampiyonu Aktepe, sosyal medya hesaplarında, AKP Başakşehir İlçe Gençlik Örgütü'nde görev aldığı döneme ait karelere paylaşmaya devam ediyor. Aktepe'nin sosyal medya hesabında, AKP Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kıyas ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da açıkça görülüyor.

Aktepe'nin babası Zekeriya Aktepe'nin de parti ile içli dışlı olduğu, sosyal medya hesaplarından anlaşılıyor. Aktepe de tıpkı oğlu gibi, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bolca paylaşım yapıyor.

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