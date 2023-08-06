İlk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV ne zaman kaldırılacak. Bakan açıkladı

Bakan Osman Aşkın Bak, ilk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

İlk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV ne zaman kaldırılacak. Bakan açıkladı

Seçim döneminin vaatlerinden bir tanesi olan vergisiz telefon ve bilgisayar konusu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından gündeme getirildi.

Bak, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü' etkinliğine katıldı.

İlk olarak yurt kapasitesini artırmak için yaptıkları çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulunan Bak, "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmamak. Şu an yurt kapasitesinde 900 binlerdeyiz. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak" diye konuştu.

ERDOĞAN BİLGİLENDİRME YAPACAK

Bakan, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

SEÇİM VAADİ OLARAK SUNULMUŞTU

14 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri 'en çok oy alan parti' olarak tamamlayan AKP, seçim beyannamesinde üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vadetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" denilmişti.

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