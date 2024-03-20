AKP’li belediyenin dağıttığı seçim paketi UNICEF’in gönderdiği deprem yardımı çıktı

AKP’li Şanlıurfa Belediyesi’nin seçim öncesi dağıttığı paketlerin UNICEF’ten geldiği ortaya çıktı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal belediyenin dağıttığı seçim paketlerinin UNICEF tarafından 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi sonrası yardım olarak gönderildiğini söyledi.

Eyyubiye ilçesinde dağıtılan paketlerden çıkan ürünlerde UNICEF etiketi bulunduğunun altını çizen Tanal,” Depremin ilk haftalarında battaniye bulamayan çocuklar, soğukta titrerken siz UNICEF’in “dağıtın” diye yolladığı battaniyeleri ve diğer ürünleri sakladınız öyle mi? Sizde vicdan var mı?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından “seçim kampanyası” kapsamında merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi’nde vatandaşlara dağıtılan çocuk battaniyesi ve diğer çocuk malzemelerinin üzerinde UNICEF’in, diğer adıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun etiketi bulunuyor.

Kayıt amaçlı ürün künyesinden, söz konusu yardım malzemelerinin, UNICEF tarafından 6 Şubat Depremi’nin ardından Şanlıurfa’daki depremzede çocuklar için gönderildiği anlaşılıyor. Vaktinde deprem mağdurlarına ulaştırılmayıp depolarda bekletilen UNICEF yardımları, şimdi bir yıl sonra seçim sürecinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı çocuk ürünleriymiş gibi dağıtılıyor.

Depremin ilk haftalarında battaniye bulamayan çocuklar, soğukta titrerken siz UNICEF’in “dağıtın” diye yolladığı battaniyeleri ve diğer ürünleri sakladınız öyle mi? Sizde vicdan var mı? Bu tutum hem dinen günahtır hem de hukuken suçtur. Görevi kötüye kullanmadır.

Bir de Eyüpkent’te mahalleliye dağıtım yaparken “Ak Parti’ye oy verin. Yoksa sonumuz Gazze gibi olur” dediğiniz bilgisi ulaştı bize. Hiç utanmaları da yok! AKP iktidarında İsrail’le ticaret zirveye ulaştı.

Gazze saldırı altındayken dahi Türkiye’den İsrail’e domates ve diğer gıda ürünleri ihraç ediliyor. Katil İsrail askerlerinin Filistin halkına karşı kullandığı dikenli teller bile Türkiye’den gidiyor. Bu arada

UNICEF, 6 Şubat Depremi nedeniyle Şanlıurfa ve diğer kentlere gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını takip etti mi acaba? UNICEF, AKP’nin arka bahçesi oldu da bizim mi haberimiz yok! UNICEF’in de bu konunun takipçisi olması gerekir."