Kamyoneti ite ite çaldılar. Azimli hırsızlar iş başında

Kaynak: İHA
Kamyoneti ite ite çaldılar. Azimli hırsızlar iş başında
Kamyonet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı. Kamyonet çalan hırsızlar bir kaç yüz metre ilerledikten sonra aracı mazotu bitti. Kola kuvvet diyen hırsızlar akaryakıt istasyonuna kadar kamyoneti itti. Zanlılar kameralara yakalanmışlardı ardında da polislere yakalandılar.

Kamyoneti ite ite çaldılar. Azimli hırsızlar iş başında

Talihsiz hırsızlar mı desek yoksa azimli hırsızlar mı desek bilemedik. Mersin'de kamyonet çalan hırsızları bir kaç yüz metre sonra bir talihsizlik bekliyordu. Aracın mazotu bitince hırsızlar kollarındaki güce güvenip, büyük bir azimle kamyoneti akaryakıt istasyonuna kadar itti. O anları Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kameraları hırsızların her anını görüntülüyordu.Hal böyle olunca da polisler zanlıları elleriyle koymuş gibi buldular.

ZANLILAR YAKALANDI

Mersin polisi, çaldığı kamyoneti petrol istasyonuna kadar iterken görüntülenen şüpheliyi yakaladı.

Mersin'deki olay, Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5865 Sokakta meydana geldi. İki kişi, sokakta park halindeki kamyonet çalındı. Sahibi aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarından aracı çalan şahsın M.Ş.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanırken çalıntı araçta ele geçirildi.

Çaldıktan sonra yakıtı biten aracı petrol istasyonuna kadar yanında bir şahısla birlikte itelerken görüntülenen şüphelinin emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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