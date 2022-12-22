Bir şehir tek aileye emanet. Her koltukta AKP’li Belediye Başkanın akrabaları var

AKP döneminde devlet kurumlarına yapılan akraba atamalarının sonu gelmiyor. Liyakat bu dönemde yerle bir olurken tartışmalı atamalar devam ediyor. Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç'ın akrabalarının kentteki birçok kurumda görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Birgün’den İlayda Kaya’nın haberine göre, Bu kez AKP’li Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi’nin akrabalarının entteki birçok kamu kurumda görev yaptığı ortaya çıktı.

AKP’li Çiftçi ile aynı soyadı taşıyan akrabalarının, kentteki çok sayıda kamu kurumunda eğitimden sağlığa birçok alanda makam sahibi olduğu belirlendi.

“NEREDEYSE HER DÜKKAN MARKET BU AİLEYE AİT”

Vatandaşlar, “Bilinen bir aile ve çok kalabalıklar. Ama tabii ki bu durum, bu kadar koltukta yer alabilecekleri anlamına gelmiyor. Ayrıca ilçede çok fazla sözü geçen bir aile. Neredeyse her dükkân, market bu aileye ait… Belirlenen isimlerden daha çok kişi kurumlarda çalışıyor” dedi. Yurttaşların iddiasına göre AKP’li Çiftçi’nin akrabaları ile görevleri şöyle:

• Oğlu İbrahim Çiftçi: TUGVA Eruh İlçe Temsilcisi ve koruması

• Kuzeni Mehmet Çiftçi: Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürü

• Kardeşi Mehmet Fatih Çiftçi: Eruh Devlet Hastanesi Otomasyon Personeli ve Eruh Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli

• Kardeşi Yusuf Çiftçi: Siirt Üniversitesi’nde memur

• Kardeşi Ömer Çiftçi: İlçedeki hastanede 112 ambulans şoförü

• Kuzeni Mustafa Cemal Çiftçi: Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi

• Kuzeni Bekir Çiftçi: Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda sekreter

• Akrabası Bahar Çiftçi: Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Öğretim Görevlisi

• Kuzeni Emin Çiftçi: Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Enstitü Sekreteri ve Raportör

• Kuzeni Ahmet Çiftçi: Siirt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nda memur

• Akrabası Nazan Çiftçi: AKP Eruh Kadın Kolları Başkanı

• Akrabası İbrahim Halil Çiftçi: Eruh Devlet Hastanesi Otomasyon Personeli

YİNE SİİRT’TE AKP ATAMASI

AKP Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın akrabalarının eğitimden sağlığa kentteki birçok kurumda görev yaptığı ortaya çıkmıştı



Kamuda çalışan memurların liyakatle seçilmesi yönünde çağrı yapan Vatandaşlar “Kentimiz işsizlik sorunuyla mücadele ederken kayırmacı yaklaşımların son bulmasını istiyoruz. Bazen öncelik verilen isimler oluyor. Biz bu tutumların son bulmasını, denetim yapılıp, halkın bilgilendirilmesini istiyoruz.” Demişti

Vatandaşların iddiasına göre AKP’li İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın akraba ve yakınlarının görev aldığı kurumlar ve görevler şöyle;

- Baki Olgaç; Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı

- Şahabettin Olgaç; Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı

- Abdulselam Olgaç; Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde personel

- Mevlüt Olgaç; Siirt Üniversitesi Güvenlik Şefi

- Alaaddin Olgaç; Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde sürekli işçi

- Rıdvan Olgaç; İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde matematik öğretmeni

- Nurettin Olgaç; Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi’nde öğretmen

- Muhsin Olgaç; Siirt 80. Yıl İlkokulu’nda memur

- İbrahim Olgaç; Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur

- Mehmet Tufan Olgaç; Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Spor Hizmetleri Müdürü

- Mehmet Olgaç; AKP Siirt Belediye Ercümeni

- Aziz Olgaç; Siirt Devlet Hastanesi’nde temizlik işinden sorumlu personel

- Bahattin Olgaç; HAK-İş Siirt Şube Başkanı

- Eşref Olgaç; Siirt İl Özel İdarede memur