Her koltuğa onun soyadını taşıyan oturuyor. AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya bu haberi okuyunca çok kıskanacak

AKP döneminde devlet kurumlarına atamalar yıllardır tartışılıyor. Liyakat bu dönemde yerle bir olurken tartışmalı atamaların sonu gelmiyor. Son örnek Siirt’ten.



Birgün'den İlayda Kaya'nın haberine göre, AKP Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın akrabalarının eğitimden sağlığa kentteki birçok kurumda görev yaptığı ortaya çıktı.



Kamuda çalışan memurların liyakatle seçilmesi yönünde çağrı yapan yurttaşlar, “Kentimiz işsizlik sorunuyla mücadele ederken kayırmacı yaklaşımların son bulmasını istiyoruz. Bazen öncelik verilen isimler oluyor. Biz bu tutumların son bulmasını, denetim yapılıp, halkın bilgilendirilmesini istiyoruz.” dedi.

Yurttaşların iddiasına göre AKP’li İl Başkanı Ekrem Olgaç’ın akraba ve yakınlarının görev aldığı kurumlar ve görevler şöyle;

- Baki Olgaç; Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı

- Şahabettin Olgaç; Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı

- Abdulselam Olgaç; Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde personel

- Mevlüt Olgaç; Siirt Üniversitesi Güvenlik Şefi

- Alaaddin Olgaç; Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde sürekli işçi

- Rıdvan Olgaç; İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde matematik öğretmeni

- Nurettin Olgaç; Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi’nde öğretmen

- Muhsin Olgaç; Siirt 80. Yıl İlkokulu’nda memur

- İbrahim Olgaç; Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur

- Mehmet Tufan Olgaç; Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Spor Hizmetleri Müdürü

- Mehmet Olgaç; AKP Siirt Belediye Ercümeni

- Aziz Olgaç; Siirt Devlet Hastanesi’nde temizlik işinden sorumlu personel

- Bahattin Olgaç; HAK-İş Siirt Şube Başkanı

- Eşref Olgaç; Siirt İl Özel İdarede memur







AİLE BOYU MEMURİYET

AKP’li yöneticilerin yakınlarının devlet kurumlarındaki görev yaptığına, diğer illerde de rastlanmıştı. AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in 11, AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın 13 yakınının devlet kurumlarında; Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ ile Siirt’in Pervari ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın yakınlarının da kamuda görev yaptığı ortaya çıkmıştı.



FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN AKRABALARININ ÇOĞU DEVLET KURUMLARINDA

Öte yandan Siirt'te ortaya çıkan gerçek akıllara eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı getirdi. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde Kaya’nın kardeşlerinin bakanlık, belediye ve çeşitli devlet kurumlarında görevlendirilmesi yankı uyandırmıştı.



Odatv’nin geçtiğimiz yıl gündeme getirdiği haberde, Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt’e büyükelçi, diğer kardeşi olan Nazmiye Sümeyye Sayan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi, erkek kardeşi Ömer Fatih Sayan’ın ise hala BTK başkanlığı görevlerine getirildiği yer almıştı.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşleri arasında dikkat çeken bir isim de Ayşe Hilal Sayan Koytak’dı. Bakan Kaya’nın göreve geldiği gün, aynı bakanlıkta bir süredir müsteşar yardımcısı olarak çalışan Ayşe Hilal Sayan Koytak görevinden istifa etmişti. Ayşe Hilal Sayan Koytak, kardeşinin bakan olduğunu öğrenir öğrenmez etik olmayacağını düşündüğü için görevinden istifa ettiği ifade etmişti.



Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın gösterdiği bu “duyarlılığa” karşılık Dışişleri Bakanlığının yaz dönemi büyükelçiler kararnamesiyle Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi olarak atanmıştı.



Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eniştesi Enes Koytak’ın da görevi dikkat çekmişti. Koytak,TÜRKSAT’da yıllarca yüksek maaşla “araştırmacı” sıfatıyla çalışmış, görevi sırasında sık sık yurt dışına çıktığı iddia edilmişti.