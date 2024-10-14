AKP'li eski Bakan açtı ağzını yumdu gözünü: Arkadaşlarını sattı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir programda Anayasa'nın 3'üncü maddesindeki “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” tabirinin değişmesi gerektiğini belirtirken, “Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir” söyleminde bulundu. Kurtulmuş’un söylemi sonrası tepkiler büyüyor. AKP’li eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten de Kurtulmuş’a sert eleştiri geldi. Çelik, “Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3.Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK!" dedi.

KURTULMUŞ: PERSPEKTİFTEN BAKTIĞINIZDA DEĞİŞMESİ GEREKİR

10 Ekim'de Gazi Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuşan Kurtulmuş, anayasanın "değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" ilk 4 maddesinden 3'üncü maddeyle ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Anayasa'da aslolan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesi, anlatılmasıdır. Mesela çok sıradanmış gibi görünen 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri Anayasa'da yer alan, hepimizin çok sık kullandığı, doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değişmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni Anayasa'da, milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İstanbul Barosu tarafından Kurtulmuş’a "Anayasa'nın ilk 3 maddesi Cumhuriyet'in temelidir, harcıdır" söyleminde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervioğlu da tartışmalara ilişkin, "Bu oyuna düşmeyeceğiz! 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür'. Nokta!" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da, Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışmaya açılmasının "hem yersiz hem de sorunlu" olduğunu belirtti.

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ÇELİK: ARKADAŞLARINI SATARAK AK PARTİ’YE YAMANMIŞ

Kurtulmuş'un Anayasa açıklamalarına ilişin bir tepkide AKP’li eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, tarafından geldi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu eleştiride bulundu;

"TBMM, hiçbir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Has Parti başkanı iken Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3.Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK!"

TBMM,hiç bir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı.Has Parti başkanı iken Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı!

Kendisi 3.Madde tartışması başlattı.Ayar verildi! Sonra ÇARK! — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) October 13, 2024

“ALGI OPERASYONU”

Kurtulmuş, gelen tepkiler üzerine yeniden bir açıklama gerçekleştirdi. Kurtulmuş, anayasanın üçüncü maddesiyle ilgili sözlerine açıklık getirdi. Kurtulmuş, "Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur" söyleminde bulundu.

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ANAYASANIN 3. MADDESİ NEDİR?

Değiştirilemez maddeler arasında yer alan Anayasanın 3. maddesi şu şekildedir:

"Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.