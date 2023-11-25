AKP’li eski bakan Faruk Çelik’ten flaş çıkış: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım

AKP’li Faruk Çelik "Milli tarımdan rahatsız olanlar tarafından Payitaht dizisine konu edildim, Şanlıurfa havaalanında Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP’li eski bakan Faruk Çelik’ten flaş çıkış: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım

2011-2015 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2015-2017 yılları arasında da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koltuğunda oturan AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Çelik, partisinin içindeki kişilerin kendisine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde "hain tuzaklar kurduğunu" söyledi.

AKP’li Çelik paylaşımında, "Siyasetin doğasında görevlerden ayrılmak da vardır. Görevden ayrıldığınızda sizi hayırla ananlardan çok sizi eleştirenler göze batar. Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır. Sırayla bunlar. Mesele, övenlere göstereceğiniz memnuniyet değil, eleştirenlere karşı göstereceğiniz sabırdır" dedi.

"Milli tarım"dan rahatsızlık duyanlar olduğunu belirten Çelik, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şahsen, 'milli tarım'dan rahatsız olanlar tarafından TRT’de Payitaht dizisine bile konu edildim, %98 oy aldığımız Harran ilçemizde iftarda ve Şanlıurfa havaalanında VİP’te Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım. Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum. Dava sahibi olmak; SABRETMEYİ, LİDERE GÜVENMEYİ, HAKKIN GALİP GELECEĞİNE İNANMAYI GEREKTİRİR, şikayeti ve müdahale edin demeyi değil"

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