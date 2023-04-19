AKP'li eski vekilden bomba iddia. 'Ben şampiyon yaptım'

Çelik ayrıca, Artvin'de 2 milletvekili kazanmanın önemine dikkat çekerek, Hopaspor'u şampiyon yapacaklarını söyledi. "Ya seninki tahmini, laf olsun diye" diyerek birilerine göndermede bulunan Çelik, "Ben Bursaspor'u şampiyon yapmışım. Bursaspor'u Süper Lig'de şampiyon yapmışım, Urfaspor'un 2. ligden 1. lige çıkarmışım. Bunlar yaşanmış şeyler" dedi.

Faruk Çelik, Yusufeli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Yusufeli açık ara birinci olacak. Akşam Şavşat'taydık, Şavşat yıkıldı" ifadelerini kullandı.

BirGün'ün haberine göre, "Hopa'da önemli gelişmeler var" diyen Çelik, "Buradan söyleyeyim. Hopaspor'u şampiyon yapacağız" dedi. "Birileri diyormuş ki 'Hopaspor'u şampiyon yaparız.' Ya seninki tahmini, laf olsun diye" ifadesini kullanan Çelik, "Ben Bursaspor'u şampiyon yapmışım. Bursaspor'u şampiyon yaptım. Aynen öyle. Bursaspor'u Süper Lig'de şampiyon yapmışım, Urfaspor'un 2. ligden 1. lige çıkarmışım. Bunlar yaşanmış şeyler"